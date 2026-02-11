Por 100 pesos, joven termina acuchillado y grave en Saltillo
El presunto agresor fue asegurado y la Fiscalía ya integra la carpeta de investigación para definir su situación jurídica en las próximas horas
Por una deuda de 100 pesos, un joven se debate entre la vida y la muerte, y en el mejor de los casos podría perder el brazo, tras una riña registrada la tarde de este miércoles en la colonia San Nicolás de los Berros, en Saltillo.
Fue alrededor de las 13:50 horas cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Héroes de Nacozari y Felipe Berriozábal, donde se reportaba una pelea con una persona lesionada por arma blanca.
El herido fue identificado como Bryan Alejandro ¨N¨, de 23 años, quien señaló que acudió al lugar para cobrar un dinero que le debían. En el sitio comenzó una discusión con Jonathan Alejandro ¨N¨; de acuerdo con lo señalado, tras la insistencia en el cobro se desató la agresión física.
Durante el altercado, Jonathan presuntamente sacó un machete de entre sus pertenencias y atacó a Bryan, provocándole una herida profunda de aproximadamente 15 centímetros en el brazo izquierdo, lesión que aparentemente alcanzó una arteria.
La sangre comenzó a brotar de manera abundante, por lo que testigos solicitaron apoyo a través del 911. Al lugar arribó una patrulla municipal y un vehículo de alquiler que trasladó al lesionado a la estación de Bomberos de la colonia Guayulera para recibir atención prehospitalaria.
Los elementos de Bomberos lograron contener la hemorragia y solicitaron una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al llamado y trasladaron al joven al Hospital General, donde ingresó en estado delicado debido a la considerable pérdida de sangre.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y acudió tanto al hospital para entrevistarse con el lesionado como a las celdas municipales, donde quedó el presunto agresor.
En las próximas horas se determinará la situación legal del señalado, así como la evolución médica de la víctima, cuyo estado de salud es reportado como grave.