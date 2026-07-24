Por conducir a exceso de velocidad, termina contra poste sobre Musa de León en Saltillo

Un conductor y su acompañante resultaron lesionados luego de protagonizar un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes sobre el bulevar José Musa de León, en Saltillo, donde una camioneta terminó destrozada al estrellarse contra la base de concreto de un poste. El percance ocurrió minutos después de la 01:00 horas, a la altura de la colonia Los Pinos, entre las calles Huitzilopochtli y Nezahualcóyotl, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de una camioneta Dodge Ram circulaba de sur a norte sobre el bulevar José Musa de León, presuntamente a una velocidad superior a la permitida. Al llegar al tramo mencionado perdió el control del volante, salió de la trayectoria y terminó impactándose contra la base de concreto del poste. La fuerza del impacto dejó la camioneta con severos daños en la parte frontal y provocó lesiones a sus dos ocupantes. El conductor llevó la peor parte al golpearse la cabeza contra el parabrisas, presuntamente debido a que no portaba el cinturón de seguridad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados. Tras valorarlos, determinaron trasladar al conductor a una clínica privada, donde ingresó en condición estable, mientras que la mujer que viajaba como copiloto fue atendida en el lugar al no presentar heridas de gravedad. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance, realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar la camioneta, que obstruía parcialmente la circulación.

Durante la inspección de la unidad, los oficiales localizaron una cantidad considerable de bebidas alcohólicas en el interior. De acuerdo con las primeras investigaciones, ese hallazgo será integrado al expediente para determinar si existe alguna relación con las causas del accidente y deslindar responsabilidades.