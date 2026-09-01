Por evitar choque, trailero se estrella contra barrera y termina incendiado, en el libramiento Norponiente

Luego de que presuntamente le cerraran el paso en el libramiento Norponiente, un trailero chocó contra la barrera metálica de contención y terminó incendiado la mañana de este martes. El accidente se registró alrededor de las 6:00 horas en el kilómetro 9, a la altura del ejido La Angostura, el transporte de carga de la empresa Fletes y Transportes Ruiz circulaba con dirección a Monterrey.

Conforme la versión del conductor, fue otro vehículo que le invadió su carril, y giró el volante para tratar de esquivarlo, pero perdió el control y la unidad se impactó contra la barra metálica de contención. Esto ocasionó que el metal perforara el tanque de combustible, lo que se desencadenó en el incendio del tráiler, por fortuna el conductor consiguió salir de la unidad y no presentó lesiones, por lo que realizó el reporte al número de emergencias 911.