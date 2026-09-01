Por evitar choque, trailero se estrella contra barrera y termina incendiado, en el libramiento Norponiente
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El operador maniobró para evitar a otro vehículo, pero perdió el control y chocó contra la barrera, que perforó el tanque de combustible y provocó el incendio
Luego de que presuntamente le cerraran el paso en el libramiento Norponiente, un trailero chocó contra la barrera metálica de contención y terminó incendiado la mañana de este martes.
El accidente se registró alrededor de las 6:00 horas en el kilómetro 9, a la altura del ejido La Angostura, el transporte de carga de la empresa Fletes y Transportes Ruiz circulaba con dirección a Monterrey.
Conforme la versión del conductor, fue otro vehículo que le invadió su carril, y giró el volante para tratar de esquivarlo, pero perdió el control y la unidad se impactó contra la barra metálica de contención.
Esto ocasionó que el metal perforara el tanque de combustible, lo que se desencadenó en el incendio del tráiler, por fortuna el conductor consiguió salir de la unidad y no presentó lesiones, por lo que realizó el reporte al número de emergencias 911.
En pocos minutos elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar las llamas, que afectaron toda la cabina y parte del contenedor, el cual no llevaba carga alguna.
Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y mantuvieron restringido uno de los carriles mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad, con lo que posteriormente se restableció la circulación.