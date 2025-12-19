Por ganar pasaje, taxista cae en zanja al poniente de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor fue sancionado por realizar una maniobra indebida, aunque no se reportaron personas lesionadas ni daños graves al vehículo
Empinado es como terminó un taxista la mañana de este jueves, al dar una vuelta en un retorno que no le correspondía y esquivar el carril al momento en que le habían hecho la parada, terminando por caer a una zanja de una obra que se realiza, al poniente de Saltillo.
Alrededor de las 11:45 horas se reportó el accidente, ubicado en la calzada Francisco I. Madero, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Tránsito.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
Los oficiales se entrevistaron con Javier ¨N¨, de 60 años, quien comentó que dio la vuelta donde no debía para que no le ganaran el pasaje, pero su emoción fue tal que se orilló de más, provocando que su vehículo, un Nissan Versa terminara fuera del camino.
El auto no se detuvo hasta que un montículo de tierra suelta logró frenarlo, quedando completamente en diagonal hacia el pavimento. Por fortuna, el conductor no presentó lesiones.
El taxista logró salir del auto y llamó a sus familiares, quienes acudieron a ayudarlo y solicitaron una grúa para poder retirar la unidad, ya que aparentemente no presentaba daños de consideración y probablemente podría seguir laborando; sin embargo, no se salvó de las multas de tránsito, luego de que las autoridades acudieran a tomar conocimiento de lo sucedido.