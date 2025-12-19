Por ganar pasaje, taxista cae en zanja al poniente de Saltillo

Empinado es como terminó un taxista la mañana de este jueves, al dar una vuelta en un retorno que no le correspondía y esquivar el carril al momento en que le habían hecho la parada, terminando por caer a una zanja de una obra que se realiza, al poniente de Saltillo.

Alrededor de las 11:45 horas se reportó el accidente, ubicado en la calzada Francisco I. Madero, acudiendo al lugar personal de la Policía Municipal de Tránsito.

