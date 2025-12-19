Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
La FGR estableció prisión preventiva oficiosa para Carlos “N” y otorgó tres meses para investigación complementaria tras su puesta a disposición por la Policía del Estado
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N” por un delito en materia de salud, luego de su detención en el ejido La Tuna, de Saltillo. La acción fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en coordinación con la Policía del Estado de Coahuila.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron un total de 664. 536 kilogramos de mariguana, así como un vehículo vinculado al hecho. Tras la puesta a disposición del imputado ante el Ministerio Público Federal, se solicitó la audiencia inicial con detenido, presentando los datos de prueba suficientes que permitieron al juez de control dictar la vinculación a proceso.
Como medidas cautelares, el juez estableció prisión preventiva oficiosa para Carlos “N” y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades recabarán más elementos que fortalezcan el caso. Esta acción forma parte de las estrategias de la FGR para investigar y perseguir los delitos en materia federal en el estado de Coahuila.
La Fiscalía destacó que mantiene abiertos canales de denuncia anónima para que la ciudadanía pueda colaborar en la identificación y seguimiento de delitos de carácter federal. Los reportes se pueden realizar de manera telefónica, las 24 horas y los 365 días del año, a través de los números en Torreón (871 749 0534), Saltillo (844 416 2063), Monclova (866 639 0241), Piedras Negras (878 724 4343) y Ciudad Acuña (877 772 3745), así como por correo electrónico: vua.coahuila@fgr.org.mx.
El decomiso de marihuana y la vinculación a proceso de Carlos “N” subrayan la continuidad de las labores de investigación y persecución de delitos de alto impacto en Coahuila, reforzando los esfuerzos de las autoridades federales para garantizar seguridad y cumplir con la legalidad en el estado.
Estas acciones se enmarcan en los protocolos de la FGR para la atención de delitos contra la salud, con el objetivo de prevenir su circulación y fortalecer la cooperación entre instancias estatales y federales en la lucha contra el narcotráfico.