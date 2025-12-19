Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N” por un delito en materia de salud, luego de su detención en el ejido La Tuna, de Saltillo. La acción fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en coordinación con la Policía del Estado de Coahuila.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un total de 664. 536 kilogramos de mariguana, así como un vehículo vinculado al hecho. Tras la puesta a disposición del imputado ante el Ministerio Público Federal, se solicitó la audiencia inicial con detenido, presentando los datos de prueba suficientes que permitieron al juez de control dictar la vinculación a proceso.

Como medidas cautelares, el juez estableció prisión preventiva oficiosa para Carlos “N” y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades recabarán más elementos que fortalezcan el caso. Esta acción forma parte de las estrategias de la FGR para investigar y perseguir los delitos en materia federal en el estado de Coahuila.