Por intentar ganarle al rojo, causa choque y vuelca camioneta en Saltillo; deja una mujer lesionada
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El accidente dejó daños materiales de consideración en ambas camionetas, una de las cuales terminó volcada, con afectaciones en la carrocería y suspensión
Al tratar de pasar el semáforo antes de que cambiara a color rojo, no lo logró y, debido a esto, el conductor de una camioneta ocasionó la volcadura de otra al golpearla en la parte lateral trasera, en el distribuidor vial El Sarape de Saltillo.
En el accidente, ocurrido alrededor de las 13:30 horas, se señaló como responsable a Juan ¨N¨, de 35 años, quien conducía una camioneta Ford F-150 con placas de circulación de la UCD.
El conductor de dicha unidad circulaba por la lateral del periférico e intentaba dar vuelta para tomar Paseo de la Reforma, pero no logró ganarle al semáforo, como era su intención, al pasarse la luz roja.
Fue entonces que golpeó en la parte lateral trasera derecha a una camioneta Chevrolet Blazer, conducida por Hipólito ¨N¨, de 45 años, quien tras el impacto solo percibió cómo su unidad se ladeó hasta terminar volcada.
Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja arribaron para atender cualquier contingencia y brindar atención a los involucrados, quienes, tras ser valorados, permanecieron en el lugar junto a autoridades municipales que tomaron conocimiento del siniestro.
Asimismo, se solicitó la presencia de las aseguradoras de ambos vehículos para que se encargaran de determinar los daños ocasionados y proceder con su pago.