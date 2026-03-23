Por intentar ganarle al rojo, causa choque y vuelca camioneta en Saltillo; deja una mujer lesionada

Al tratar de pasar el semáforo antes de que cambiara a color rojo, no lo logró y, debido a esto, el conductor de una camioneta ocasionó la volcadura de otra al golpearla en la parte lateral trasera, en el distribuidor vial El Sarape de Saltillo.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 13:30 horas, se señaló como responsable a Juan ¨N¨, de 35 años, quien conducía una camioneta Ford F-150 con placas de circulación de la UCD.