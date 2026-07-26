Por ir a exceso de velocidad, se estampa y vuelca en la Vista Hermosa, Saltillo

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    Por ir a exceso de velocidad, se estampa y vuelca en la Vista Hermosa, Saltillo
    El Ford Mustang terminó con las llantas hacia arriba tras impactarse contra una camioneta estacionada. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y se impactó contra una camioneta estacionada; pese a lo aparatoso del percance, rechazó ser trasladado a un hospital

Un hombre presuntamente en estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente con volcadura durante la mañana de este domingo en la colonia Vistahermosa, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Ford Mustang circulaba sobre la calle Cinco con dirección al oriente.

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De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad provocó que perdiera el control de la unidad. Entre las calles 38 y 40 se impactó contra una camioneta Jeep Patriot gris que se encontraba estacionada.

El golpe en el costado delantero izquierdo de la camioneta hizo que el Mustang terminara volcado sobre la vialidad.

$!La Jeep Patriot presentó afectaciones en el costado delantero izquierdo a causa del impacto.
La Jeep Patriot presentó afectaciones en el costado delantero izquierdo a causa del impacto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al conductor en el lugar. Aunque no presentó lesiones de gravedad, rechazó ser trasladado a una clínica para recibir atención médica.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente fue consignado ante el Ministerio Público por el delito de daños culposos, mientras que las unidades involucradas quedaron bajo resguardo en un corralón.

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