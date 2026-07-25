Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

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Mauro Marines
por Mauro Marines

La iniciativa del Cerdo de Babel y otros establecimientos del Centro Histórico conmemora esta fecha con una imagen panorámica ilustrada por Estefanía Nicté Estrada a partir de una fotografía de Carlos Hernández ‘El Charty’

Artes
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Desde hace 10 años el Centro Histórico celebra el aniversario de la ciudad con un cartel conmemorativo, que este año rinde homenaje a Saltillo con un tributo a la arquitectura que tuvo y la que tiene en sus calles.

Ilustrado por Estefanía Nicté Estrada a partir de una fotografía de Carlos Hernández ‘El Charty’, este póster ofrece una perspectiva poco vista del primer cuadro de la ciudad, con algunos sitios emblemáticos, incluidos un par que ya no existen pero que forman parte de nuestra historia.

La propuesta busca entrar en diálogo con la primera de estas imágenes, creada por Jorge González “Treka” para el Festival Internacional Saltillo del 2016 (ahora FINA), y que tras el cambio de administración del Instituto Municipal de Cultura en 2018 decidió no continuar con la idea, al año siguiente se convirtió en un proyecto ciudadano.

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“A mí me interesaba vincular los conceptos y las ideas de aquel primer póster con el de este año, porque en los más recientes habíamos generado composiciones más artísticas, más conceptuales, y queríamos regresar al cartel donde la gráfica más tradicional estuviera presente”, compartió para VANGUARDIA el gestor cultural Sergio Castillo, que desde el Cerdo de Babel es uno de los impulsores de esta iniciativa.

La inspiración de aquel cartel estaba en la gráfica turística de mediados del siglo 20 en Estados Unidos, con ese estilo art decó de figuras en colores sólidos, sin mucho volumen o profundidad pero con gran dinamismo y expresividad.

“Había visto el trabajo de Estefanía, le platiqué la idea y se entusiasmó. En muchas de estas composiciones se juegan con los planos, la perspectiva de profundidad. Había que buscar un punto focal o un ángulo de Saltillo que nos permitiera trabajar con esa idea, así invité al fotógrafo Charly Hernández ‘El Charty’, que vi que tenía esta tendencia a jugar con los planos aplastados”, explicó sobre el trabajo de los creativos involucrados.

$!Así fue el primer poster del aniversario de Saltillo.
Así fue el primer poster del aniversario de Saltillo.

Con una toma de dron de poniente a oriente sobre la Plaza Acuña, la ilustración aprovecha la vista para recrear edificios que ya no existen en esta panorámica, como el que está en contraesquina del Teatro García Carrillo, quitando la taquería, y a su vez recuperando la antigua tramoya y la galería del auditorio de este viejo teatro

“Nos permite presentar distintos estilos arquitectónicos que tiene o tuvo la ciudad. Conservamos el edificio Lomelí, ejemplo del modernismo”, dijo, señalando entre estos “rescates” al Hotel Coahuila.

“Nos es importante con estos pósters seguir hablando de la celebración de la ciudad, de la conservación del patrimonio, voltear a ver al pasado pero sin este tufo de nostalgia tóxica, sino más bien pensando en lo que aún podemos rescatar sin olvidar lo que perdimos en el pasado”, concluyó.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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