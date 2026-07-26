Alerta en Morena: no pisen Estados Unidos

Con mucha discreción y siempre cara a cara, emisarios de la presidenta Claudia Sheinbaum han llevado en los últimos días un mensaje a los gobernadores morenistas y a algunos de los legisladores más importantes del país: no se les ocurra pisar Estados Unidos en el verano. Evítense un problema mayúsculo. La advertencia llega en el contexto de una dañadísima relación con las agencias de ese país, producto del fiasco que ha implicado negarse a aceptar públicamente cómo se dio la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada y de las solicitudes de extradición contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y compañía.

Según las fuentes, la alerta no tiene origen en un aviso claro y directo de parte de la administración Trump contra algún nombre en específico más allá de los ya señalados y conocidos, sino en un movimiento preventivo de una Presidenta que no quiere tener mayor confrontación en un escenario de incertidumbre y que sabe que, más allá de las teorías de conspiración y las filtraciones en prensa, sólo una cosa podría resultar verdaderamente devastadora: el colapso de la frágil economía mexicana. Morena, tanto con López Obrador como con Sheinbaum, ha garantizado sus triunfos electorales basados en los programas sociales, así que afectar a la gallina de los huevos sería lo más insensato. Bajo esta lógica anterior es que la presidenta Sheinbaum decidió ir a la final del Mundial a Nueva York y encontrarse con el siempre impredecible Donald Trump. Afortunadamente, optó por ir al escenario más importante y demostrar que todavía hay algo de comunicación. Ella y Omar García Harfuch son los únicos dos canales considerados de altura en Washington. Ella confía en que cualquier movimiento o intención de Estados Unidos para hacer algún tipo de operativo de mayor alcance le será avisado antes a él.

Los radicales en Morena ardieron en enojo con la visita. En los círculos internos hoy cuestionan si la Presidenta más bien avala, por debajo del agua, parte de la embestida norteamericana. Ha habido reclamos, por ejemplo, por el débil actuar ante la muerte de 18 migrantes a manos de ICE e incluso planteamientos para llamar a manifestaciones a través de los consulados. Por otro lado, los moderados y de mayor estatura, como Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Édgar Amador Zamora, de Hacienda, le han hecho énfasis del estrés económico que vive el país y que una verdadera ruptura con la Casa Blanca sería catastrófica ante la influencia en los organismos monetarios internacionales. En resumen, la Presidenta no quiere crecer la crisis y pidió moderación entre los suyos. El problema es que en ese partido no le hacen mucho caso. STENT Hay enojo con la secretaria de Turismo. Como a los integrantes del gobierno les leyeron la cartilla para no ir al Mundial, ella repartió boletos a placer entre los suyos. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH