¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?

El mundo del arte está lleno de disciplinas y es mucho más amplio de lo que pensamos. En la capital coahuilense hay teatro, danza, música, artes visuales y mucho más, pero entre tanta variedad ¿podemos llegar a definir cómo es el arte en Saltillo? Saltillo en el Teatro Claudia Dithe, directora escénica, nos comenta que a pesar de la creencia de que Saltillo es una “ciudad chica” la realidad es que es incorrecta: El sector artístico es amplio, variado y entre los mismos artistas no es difícil conocerse, además de que funciona gracias a la voluntad de sus creadores en la elección de proyectos, técnica y su estética. Algo que hace mucho sentido con nuestra esencia y nuestros antepasados, es la resistencia y resiliencia de nuestra población, ya que somos hijos del desierto. Claudia lo explica así:

“Me parece que es el espíritu del habitante del desierto que no se viene con sutilezas y sabe que a veces se tiene que luchar por lo que se quiere”. Saltillo en la Música Otra disciplina del arte importante en nuestra ciudad es la música, la cual contó con la presencia de uno de sus mayores representantes hace unas semanas en la forma del Festival Internacional de Guitarra en México, creado hace ya más de 30 años por el maestro Martin Madrigal, y actualmente también se vive en el Festival Internacional de las Artes Saltillo, que transforma escenarios abiertos para la creación y el encuentro ciudadano. Para Madrigal la identidad del arte en Saltillo parte del encuentro entre la historia y la modernidad, donde nuestra riqueza cultural nace de la fusión de las tradiciones prehispánicas y coloniales. El claro ejemplo es nuestro sello distintivo: el sarape, que más que una pieza artesanal, representa una extraordinaria expresión del arte textil mexicano.

“Estoy convencido de que el arte no sólo embellece una ciudad: fortalece su identidad, fomenta el pensamiento crítico y construye comunidad. Saltillo posee el talento, la historia y las instituciones para consolidarse como uno de los principales referentes culturales del norte de México. Dependerá de todos nosotros hacer de la cultura una prioridad permanente y uno de los pilares de nuestro desarrollo”. El maestro Eduardo Figueroa agradece los esfuerzos de las distintas instituciones artísticas como Escuela Superior de Música, el Centro de Estudios Musicales ‘Jonás Yeverino Cárdenas’, la presencia de la orquesta juvenil Esperanza Azteca, así como la del Colegio Ignacio Zaragoza, Secundaria 8 entre otras más, en trabajar para subir el nivel de calidad educativa y artística, y también a las comunidades que precedieron a estos proyectos y que han marcado el gusto en la sociedad por ciertas expresiones artísticas que el día de hoy se ven explotadas por la diversidad de propuestas. Saltillo en Artes Visuales Saltillo es una de las ciudades de México con mayor número de museos: contamos alrededor de 20 de distintas temáticas, entre ellos espacios culturales en donde se refleja la esencia arquitectónica y artística de la ciudad.

Para Ramiro Rivera, director del Museo de Artes Gráficas y coordinador de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de Coahuila, el arte en Saltillo está definido por un notorio “apego a la tradición”, sin embargo comenta que en los últimos años los artistas han tratado de ir más allá de esa fuerza gravitatoria, aunque en algunos sectores del público se percibe un recelo hacia el “siguiente paso” lo que ha alimentado controversias que en otros sitios fueron zanjados desde hace mucho tiempo. Esto quiere decir que Saltillo en el arte está cambiando, se están buscando y presentando nuevas propuestas para lograr la atención de nuevas audiencias. Este esfuerzo brinda también una constancia, una disciplina y perseverancia para los y las artistas, como lo comenta la curadora Talia Barredo. “Dentro de las artes visuales, la exploración del territorio, el vínculo con el semidesierto y la materialidad que este nos ofrece está más presente que antes. Más que definir una esencia, estas búsquedas contribuyen a la construcción de una identidad y fortalecen el sentido de arraigo”, dice la también coordinadora de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura.