El cumpleaños de Saltillo es HOY

El dato duro es que en 1577 se le nombra Villa de Santiago de Saltillo, de ahí la fecha de su aniversario, 25 de julio de 1577. En 1591, junto a ella nació otra Villa, la de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, habitada principalmente por indígenas. Antes de que esto ocurriera, fue el lugar de asentamiento de los pueblos originarios, como huachichiles, rayados y nacaguas. Quienes lo habitaron por miles de años. No fue tarea fácil apaciguar a estos pueblos, acostumbrados a moverse por donde a bien tenían, por eso los españoles trajeron a los tlaxcaltecas. La colonización fue difícil por los constantes enfrentamientos con los pueblos nómadas. Como estrategia para consolidar el asentamiento, en 1591 llegaron desde el centro del país familias tlaxcaltecas, quienes fundaron el Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, vecino y aliado de la villa española. Ambas comunidades permanecieron legalmente separadas hasta el siglo XIX, cuando se unificaron y dieron origen a Saltillo.

Hasta hoy día no se ha encontrado el acta de la fundación de Saltillo, sin embargo hay diversos documentos que señalan que en 1575 fue su fundación. Y en el Archivo del Ayuntamiento se encuentran manuscritos que datan de 1669. Cabe decir que en ese año ocurrió un incendio que lo destruyó.

Nuestra ciudad se convirtió, como apuntan los historiadores, en capital de uno de los más extensos dominios políticos de América, en el cual se comprendían los actuales territorios de Nuevo León, Tamaulipas y Texas.

Con el correr de los años, aquel valle idílico de manantiales limpísimos y casas de adobe se convierte en una zona industrial y moderna con cerca de un millón de población. El Saltillo de antes fue un valle colmado de árboles, ciénegas y manantiales puros que bajaban desde la sierra. En los años cincuenta, señalan los historiadores, “...lo habitaban 150 mil personas, las calles eran tranquilas y la gente paseaba sin prisa. Arquitectura clásica: Casas de un solo piso con techos altos, paredes de adobe y finas fachadas de cantera en el centro histórico. Edificios icónicos: Existían joyas como el antiguo Banco de Coahuila y casonas tradicionales que hoy ya no están”. Todavía en el casco antiguo quedan fachadas de aquel entonces y de muchos años atrás.

La “Atenas de México” se le nombró, con mucho tráfico y bulevares. Bien distinto de aquella comunidad con la que se encontraron los colonizadores en el siglo XVI. Hoy día supera el millón de habitantes, con fraccionamientos y villas hermosas, en lo que antes fueron terrenos vacíos los ve usted transformados en centros comerciales, en fábricas de automóviles, hoteles, restaurantes, en fin, todo lo que le da vida a una comunidad.

Vuelvo al pasado. En Saltillo nació el poeta Manuel Acuña el 27 de agosto de 1849. Asimismo, se libró la Batalla de la Angostura entre tropas mexicanas y estadounidenses. En 1864 don Benito Juárez, presidente de la República, estableció su gobierno. Y gustaba, dicen sus biógrafos, de las deliciosas semitas de piloncillo y de las empanadas de nuez. Esto me lo contó doña María, transmitido de su familia, que eran dueños de un merendero. Ah, y también las enchiladas con sus papitas fritas y sus chilitos toreados.

¿Quién me iba a decir que yo iba a amar esta ciudad como la amo? Mi primer encuentro con Saltillo ocurrió cuando tenía 15 años, iba a Chihuahua con una prima. El autobús iba por Venustiano Carranza, ahí estaba, los edificios de la rectoría y de la Facultad de Derecho y del Ateneo Fuente y enfrente el Tecnológico de Saltillo, fue mi primera vez en esta tierra. Yo soy muy afortunada, siempre lo digo, tengo tres patrias, la grande que es México, la de Guerrero donde nací y la de Coahuila que elegí para vivir desde que me casé con un apuesto coahuilense de La Laguna. Aquí nació nuestro tercer hijo. Aquí hemos vivido bien, muy bien.

Aquí he sido y soy muy feliz. Feliz cumpleaños, Saltillo, larga vida a esta tierra bendita de Dios. 449 añitos, se dicen fácil pero es toda una vida. ¡QUE VIVA SALTILLO!