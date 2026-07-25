Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia

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Israel García
por Israel García
Mauro Marines
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Sara Navarrete
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Jessica Villarreal
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Cocineros, chefs y promotores de la cocina tradicional coinciden en que la riqueza culinaria de la capital coahuilense se construye con el legado familiar, los ingredientes del semidesierto y las costumbres que han pasado de generación en generación

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¿Saltillo tiene un platillo tradicional? Esta cuestión ha planteado una conversación bastante amplia entre quienes habitamos en la ciudad. La verdad es que la cocina propia de la región es cálida, hogareña y con carácter, lo que, en opinión de expertos, es un claro reflejo de las personas. De frente al aniversario 449 de la capital coahuilense, VMÁS descubrió esta identidad, representada con sabores distintivos y únicos que se comparte entre familias durante generaciones.

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CHRISTIAN PÉREZ. COORDINADOR DEL GRUPO DE COCINERAS TRADICIONALES DE COAHUILA

“La identidad gastronómica de Saltillo es un reflejo de su historia, su clima y de las familias que han preservado sus recetas a lo largo de generaciones. Es una cocina que nace del aprovechamiento de los ingredientes del semidesierto. No proviene de una sola tradición, sino del encuentro de distintos pueblos y momentos históricos que fueron dejando su huella en la mesa. Encontramos en ella la herencia de los pueblos originarios del noreste, de las comunidades tlaxcaltecas, el legado de la cocina española, además de las aportaciones de los migrantes que llegaron a la región y enriquecieron nuestra forma de cocinar”.

$!Chefs y cocineros coinciden en que la gastronomía local es resultado de siglos de historia compartida.
Chefs y cocineros coinciden en que la gastronomía local es resultado de siglos de historia compartida. FOTO: ARCHIVO

GUILLERMO G. GONZÁLEZ. CHEF DEL MESÓN PRINCIPAL

“La identidad gastronómica de Saltillo nace del encuentro entre el desierto norestense y los fogones familiares. Es una cocina de pocos ingredientes, pero de enorme personalidad, donde el cabrito, la carne de res, la manteca de puerco, las tortillas de harina y los productos que nuestra tierra nos ofrece, aunados a una vasta experiencia en la conservación de los alimentos, reflejan historias familiares, el clima y la calidez de su gente”.

$!El cabrito continúa como uno de los grandes símbolos culinarios del sureste de Coahuila.
El cabrito continúa como uno de los grandes símbolos culinarios del sureste de Coahuila. FOTO: ARCHIVO

IVONNE OROZCO. DUEÑA DE LAS DELICIAS DE MI GENERAL Y COCINERA

“La identidad de la cocina de Saltillo proviene de las zonas rurales. Los ejidos son quienes han preservado la cocina tradicional de la ciudad. Desde el orégano, la sierra y sus frutos, el trigo y las milpas, la carne en cortadillo y las hierbas medicinales, como la yerbanís y la hierba del zorrillo para la tos, hasta el ritual de los tamales con sus rigurosos cominos. El fierro, el acero, los adobes y la riqueza del desierto, que como una aparición milagrosa cada temporada nutren de identidad a la gastronomía local”.

$!Las tortillas de harina forman parte del legado gastronómico que distingue a Saltillo.
Las tortillas de harina forman parte del legado gastronómico que distingue a Saltillo. FOTO: ARCHIVO

AMANDA COVARRUBIAS. CHEF Y GRILL MASTER

“Saltillo ha construido su personalidad culinaria alrededor de la ganadería y de los productos que el desierto ofrece. El cabrito, la carne asada, el cortadillo, las carnes secas, los chorizos artesanales y los quesos son protagonistas de una cocina que valora la sencillez y la calidad de los ingredientes. La parrilla no es solamente una forma de cocinar: es un punto de encuentro familiar y social que representa el espíritu del norte”.

$!Las cocineras tradicionales mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación.
Las cocineras tradicionales mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación. FOTO: ARCHIVO

CRISTINA ABUGARADE. COORDINADORA Y CHEF CREATIVA DE GRUPO TÓMBOLA

“En la actualidad hemos podido abrazar más, como saltillenses, nuestras tradiciones; por consecuencia, esto genera cultura, como la que se ha ido creando con el vino y el sotol en la región, al visitar pueblos mágicos y conocer su historia y costumbres. Asimismo, se les ha dado lugar y difusión a las cocineras tradicionales de Coahuila”.

$!Los ingredientes del semidesierto han definido el carácter de la cocina regional.
Los ingredientes del semidesierto han definido el carácter de la cocina regional. FOTO: ARCHIVO

JUAN RAMÓN CÁRDENAS. CHEF DE DON ARTEMIO

“Podemos hablar de la fritada de cabrito, del puchero de res (con membrillo es un puchero único), de algunas enchiladas y del asado de puerco. Pero, sin duda, la cajeta de membrillo es la identidad de Saltillo: una buena cajeta, “güerita” y “tiernita”.

$!La carne asada representa mucho más que un platillo: es un espacio de convivencia familiar.
La carne asada representa mucho más que un platillo: es un espacio de convivencia familiar. FOTO: ARCHIVO

MAYRA ARENAS. CHEF Y FUNDADORA DEL RESTAURANTE LA MARE MESTIZA

“Nuestra cocina lleva el color dorado del trigo que dio vida a las tortillas de harina, el aroma del orégano que perfuma nuestras sierras, la intensidad de la carne seca, la nobleza del cabrito, la dulzura de la nuez, el pan de pulque recién horneado y el carácter de una tierra donde cada estación deja algo sobre la mesa. Muy cerca aparecen las manzanas de Arteaga, los viñedos que hoy colocan a Coahuila entre las regiones vinícolas más importantes del país y los ingredientes que, durante siglos, han contado quiénes somos”.

$!El orégano, el trigo y las hierbas de la región son parte esencial de la identidad culinaria local.
El orégano, el trigo y las hierbas de la región son parte esencial de la identidad culinaria local. FOTO: ARCHIVO

NACHO VALDEZ. FUNDADOR DE LA ANTOJERÍA

“Saltillo es una ciudad que, a pesar de contar con una amplia oferta gastronómica, no tiene un platillo insignia o una receta que se considere nativa. Sin embargo, la cocina está permeada por una gran variedad de materias primas y recetas que hemos ido adaptando y apropiándonos hasta considerarlas nuestras. La carne asada, el cabrito, el asado de boda y las tortillas de harina, entre otros, son herencia de la gente que ha vivido o nos ha visitado a lo largo de los más de 400 años de historia de nuestra ciudad”.

$!La cocina de Saltillo refleja la influencia de pueblos originarios, tlaxcaltecas, españoles y migrantes.
La cocina de Saltillo refleja la influencia de pueblos originarios, tlaxcaltecas, españoles y migrantes. FOTO: ARCHIVO

JORGE PADILLA. PROPIETARIO DE GEO GRILL

“Tenemos una herencia profundamente carnívora que rinde honores al cabrito al pastor, los cortes de carne y la discada, que nos reúne alrededor del fuego abierto y el calor del acero. En esta parte del noreste, el buen sabor no se apresura, sino que exige técnica, tiempo y un respeto absoluto por los ingredientes y los elementos”.

$!El puchero, el cortadillo y el asado de puerco figuran entre los sabores más representativos de la región.
El puchero, el cortadillo y el asado de puerco figuran entre los sabores más representativos de la región. FOTO: ARCHIVO

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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