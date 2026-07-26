El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

El profesor Arturo Berrueto González, presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, acaba de nombrar a ocho nuevos miembros del mismo. Todos varones, todos cercanos o militantes del partido en el poder en Coahuila. De esto no veo problema; cada cual demostrará lo que vale dentro de esta ya longeva institución que fundó el profesor Óscar Flores Tapia. Entre quienes lo han encabezado estuvieron Federico Berrueto, padre del actual presidente, el profesor Arreola Pérez y otros (desconozco esos datos y prefiero no equivocarme). Considero que es una institución que se ha mantenido activa: ha producido algunos buenos libros, ha sostenido una revista a lo largo de los años con muchos artículos valiosos y más de 130 números publicados (¡no cualquiera sostiene algo así!) y, al menos, un congreso de historia anual, lo que computa 50. Tiene una biblioteca que dejó don Óscar, la cual aumentaron el profesor Arreola y el arquitecto Canales. Cuenta con un buen bibliotecario. “Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca”, dijo Borges.

Dije que el presidente nombró a ocho nuevos miembros y no tengo objeción alguna acerca de ellos: son gente seria. Espero ennoblezcan esa longeva institución. Una queja: no participamos los miembros en esta decisión. Miembro, supongo, es parte del todo. De repente escuchamos los nombramientos. Discurro que colegio (collegium, en latín) es una corporación de personas que participan; deberían ser colegas y tener la posibilidad de participar en las decisiones. Ni modo, así se acostumbra. Añado que el presidente es quien propicia el diálogo, el que preside, no el que decide. ¿Ocho varones? Estamos en el momento de la mujer, en su importancia, su valía. A los ocho nuevos integrantes propongo ocho mujeres intelectuales, productivas, loables. Para no repetir títulos, advierto que todas, menos dos, tienen un doctorado en Historia, Arqueología, Estética, Arquitectura o Ciencias Sociales; las dos con maestría son doctorandas. Mi lista: Rita Favret Tondato publicó un libro fundamental sin el cual difícilmente comprenderíamos nuestro pasado: “Tenencia de la Tierra en Coahuila”, del que dijo el excelente historiador tejano John M. Hart que era una obra que requería una gran constancia, mucho método y búsqueda obsesiva. También es autora de dos libros sobre Arteaga. Claudia Cristina Martínez, arqueóloga, especialista en el uso del agua a través de los siglos, coordinadora de la obra sobre los Negros Mascogos; prepara un libro sobre la historia de los ejidos del Arroyo San Miguel. Valentina Tovar, con varios artículos importantes y un libro reciente sobre los intelectuales norteños del siglo 19. Ana Isabel Pérez Gavilán, con una historia de la Catedral de Saltillo. Argelia Dávila, que ha estudiado la arquitectura saltillense, en especial el ladrillo y sus bellezas.

Mónica Amezcua, con varios libros y artículos sobre historia local muy serios. Denisse Alisa Palomo, quien ganó recientemente el Premio Salvador Alvarado en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); en Monterrey le publicaron un hermoso libro sobre las mujeres tejedoras y en la CDMX está en proceso otro sobre las primeras fábricas de hilados y tejidos (Parras, Saltillo, Monterrey). Seidi Martínez Loera, con cinco volúmenes de fichas del Archivo Histórico Parroquial de Santiago (Monclova), ha trabajado cofradías, mascogos, correspondencia, presidios del norte de Coahuila, y prepara una tesis doctoral en Monterrey. ¡Voila, c’est tout! ¿Es todo? No, aún hay más, como decía aquel pésimo conductor de Televisa. Como miembro de ese Colegio, siento que tiene un papel importante en el Estado y en el Noreste, en general. Requiere de apoyo del gobierno, que hasta ahora se le ha dado con un gotero. El edificio donde vivió Benito Juárez se está cayendo. Para editar un libro se sufre. Higinio González, como secretario de Educación, intentó ayudar. Lo demás es lo de menos. Creo que yo ya no tengo nada que hacer en ese instituto; dejo mi lugar a otro u otra. Estoy viejo y he pasado por problemas de salud. Y tengo proyectos. ¡Gracias!

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