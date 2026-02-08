Saltillo: Tianguis y mercados, aliados para estirar el gasto en enero

/ 8 febrero 2026
    La Central de Abastos de Saltillo se consolida como alternativa para reducir el gasto en productos básicos. FOTO: VANGUARDIA/SERGIO SOTO

La diferencia de precios en frutas y verduras marca el alivio al bolsillo familiar

Con el arranque del año, las familias de Saltillo enfrentan uno de los periodos más complejos para la economía doméstica. Tras los gastos de las fiestas decembrinas, el ajuste al presupuesto familiar se vuelve inevitable, particularmente al momento de surtir la despensa, donde los precios de la canasta básica siguen presionando el gasto diario.

Ante este escenario, los tianguis, mercados tradicionales y la Central de Abastos se consolidan como una alternativa real para mitigar el impacto de la llamada “cuesta de enero”, frente a supermercados donde los productos básicos pueden alcanzar costos considerablemente más altos.

De acuerdo con el monitoreo de precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicado en noviembre de 2025, la canasta básica integrada por 24 productos superó los mil pesos en el supermercado HEB de Plaza Real, en Saltillo, colocándose entre las más caras del país.

Un comparativo elaborado a partir de datos de Profeco y entrevistas con comerciantes locales revela diferencias notables. Mientras el kilo de tomate puede costar hasta 35 pesos en supermercados, en mercados y tianguis se encuentra desde 12 pesos. Situaciones similares se presentan con la cebolla, papa, chile jalapeño, frutas y granos básicos, donde el ahorro puede representar hasta un 50 por ciento.

En mercados locales, el kilo de tomate y cebolla cuesta casi la mitad que en supermercados. FOTO: VANGUARDIA/SERGIO SOTO

Comerciantes del Mercado de Abastos de Saltillo señalan que durante enero aumenta la presencia de compradores particulares que buscan estirar su gasto semanal. Gerardo García, de Bodega Pepe Chuy, explicó que algunos productos incluso bajaron de precio tras las fiestas decembrinas, como el chile jalapeño, que pasó de 50 pesos por kilo en diciembre a entre 14 y 15 pesos actualmente.

Añadió que con alrededor de 200 pesos es posible adquirir frutas y verduras básicas, mientras que con 250 pesos una familia puede cubrir lo indispensable para varios días, lo que convierte a estos espacios en una opción clave para enfrentar el inicio de año.

