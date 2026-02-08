Saltillo: Tianguis y mercados, aliados para estirar el gasto en enero

Con el arranque del año, las familias de Saltillo enfrentan uno de los periodos más complejos para la economía doméstica. Tras los gastos de las fiestas decembrinas, el ajuste al presupuesto familiar se vuelve inevitable, particularmente al momento de surtir la despensa, donde los precios de la canasta básica siguen presionando el gasto diario.

Ante este escenario, los tianguis, mercados tradicionales y la Central de Abastos se consolidan como una alternativa real para mitigar el impacto de la llamada “cuesta de enero”, frente a supermercados donde los productos básicos pueden alcanzar costos considerablemente más altos.

De acuerdo con el monitoreo de precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicado en noviembre de 2025, la canasta básica integrada por 24 productos superó los mil pesos en el supermercado HEB de Plaza Real, en Saltillo, colocándose entre las más caras del país.

Un comparativo elaborado a partir de datos de Profeco y entrevistas con comerciantes locales revela diferencias notables. Mientras el kilo de tomate puede costar hasta 35 pesos en supermercados, en mercados y tianguis se encuentra desde 12 pesos. Situaciones similares se presentan con la cebolla, papa, chile jalapeño, frutas y granos básicos, donde el ahorro puede representar hasta un 50 por ciento.