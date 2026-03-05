Prensa chofer auto contra otro camión y lo hace ‘acordeón’ en Saltillo; hay dos lesionados

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    El vehículo Chevy quedó reducido a chatarra tras ser impactado por un camión de Settepi y proyectado contra otra unidad. ULISES MARTÍNEZ

Jorge Luis “N”, chofer de Settepi, fue detenido tras dormitar al volante y prensar un auto en el V. Carranza; ya está a disposición del Ministerio Público

Dos personas resultaron lesionadas, una de las cuales tuvo que ser liberada tras quedar atrapada en un auto que terminó prensado entre dos camiones de transporte de personal, la mañana de este jueves, sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Minutos antes de las 7:00 horas se reportó al número de emergencias 911 un accidente vial que involucraba a dos camiones de personal y un vehículo compacto, siendo este último el que se llevó la peor parte.

$!Elementos de Bomberos utilizaron las “quijadas de la vida” para liberar al copiloto que se encontraba atrapado entre los fierros.
Elementos de Bomberos utilizaron las “quijadas de la vida” para liberar al copiloto que se encontraba atrapado entre los fierros. ULISES MARTÍNEZ

Como responsable del accidente se señaló a Jorge Luis ¨N¨, de 32 años, operador de un camión de la empresa Settepi, quien aceptó haber dormitado al volante antes de sentir el impacto que lo despertó.

El camión chocó contra un Chevrolet Chevy, conducido por San Juanita ¨N¨, de 42 años, quien iba acompañada por Manuel ¨N¨, también de 42 años.

$!Jorge Luis “N”, conductor del transporte de personal, admitió ante las autoridades haberse dormitado al volante.
Jorge Luis “N”, conductor del transporte de personal, admitió ante las autoridades haberse dormitado al volante. ULISES MARTÍNEZ

Ambos circulaban detrás de otro transporte de personal, conducido por Pedro Geovanni ¨N¨, de 33 años, quien se había detenido debido al tráfico intenso de la zona; sin embargo, Jorge Luis no logró frenar a tiempo. El fuerte impacto proyectó al Chevy hacia adelante, dejándolo atrapado entre ambas unidades pesadas.

Tras la colisión, San Juanita presentó diversos golpes y cortes en el rostro, pero logró salir del auto. Por su parte, el acompañante, Manuel, quedó atrapado y sin poder moverse debido a las lesiones, por lo que testigos solicitaron de inmediato la presencia de ambulancias a través del 911.

$!El accidente generado minutos antes de las 7:00 horas provocó el cierre parcial de carriles en el bulevar V. Carranza.
El accidente generado minutos antes de las 7:00 horas provocó el cierre parcial de carriles en el bulevar V. Carranza. ULISES MARTÍNEZ

Personal del Cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la colonia Río Bravo arribó al lugar y, con ayuda de herramienta hidráulica (quijadas de la vida), lograron remover la puerta para que paramédicos de la Cruz Roja extrajeran al hombre y lo trasladaran a un hospital para su atención médica.

Los oficiales abanderaron el área para evitar otro percance y liberaron un carril para agilizar la vialidad mientras se realizaban las maniobras. Finalmente, los vehículos fueron movidos a la lateral, donde arribaron las aseguradoras para hacerse cargo de los daños.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

