Muere en la Clínica 2 del IMSS tras caer en su domicilio en la Anáhuac, Saltillo

Cerca de las 6:20 de la mañana, personal del hospital confirmó el fallecimiento. En un primer momento, José Guadalupe fue trasladado al Hospital General, luego de recibir atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja en el lugar del accidente.

José Guadalupe, de 58 años, falleció la mañana de este miércoles en la Clínica Dos del IMSS, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras caer del segundo piso de su domicilio, ubicado en la colonia Anáhuac, en Saltillo .

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando socorristas acudieron a un domicilio de la calle Tizoc, donde localizaron al hombre con un traumatismo craneoencefálico severo, derivado de la caída desde la parte alta de la vivienda.

Tras ser estabilizado, fue llevado de urgencia al Hospital General y posteriormente trasladado a la Clínica Dos del IMSS. Desde su ingreso, su estado de salud fue reportado como grave y permaneció bajo observación médica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, las complicaciones derivadas de las lesiones que sufrió durante la caída provocaron su fallecimiento.

Tras confirmarse el deceso, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento. Posteriormente, el fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.