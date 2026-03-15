Prevén viento y descenso de temperatura en Saltillo

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo informó que, ante la presencia del frente frío número 41, durante las próximas horas se prevé un cambio en las condiciones del clima en la ciudad, con viento y un descenso en la temperatura durante la madrugada y primeras horas de la semana.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante la tarde y noche de este domingo, así como en la madrugada del lunes, podrían registrarse vientos fuertes, por lo que se pidió a la población tomar precauciones para evitar riesgos.

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Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar permanecer cerca de muros, estructuras ligeras o vallas publicitarias, así como no resguardarse debajo de árboles, ya que las ramas podrían desprenderse debido al viento.

También se exhortó a no transitar por debajo de andamios o construcciones, mantenerse alejados del cableado eléctrico y, una vez que disminuyan las rachas de viento, limpiar coladeras y desagües para evitar obstrucciones por hojas o basura.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica que durante la madrugada del lunes 16 de marzo el termómetro podría descender hasta alrededor de los 5 grados centígrados, mientras que para el martes 17 se prevén mínimas cercanas a 6 o 7 grados, con ambiente frío durante las primeras horas del día.

Para el miércoles 18 de marzo, se espera una ligera recuperación en las condiciones del clima, con una temperatura mínima cercana a 11 grados centígrados.