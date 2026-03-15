Prevén viento y descenso de temperatura en Saltillo

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Prevén viento y descenso de temperatura en Saltillo
    Ante la posibilidad de vientos y bajas temperaturas, se exhorta a la población a seguir medidas preventivas. FRANCISCO MUÑÍZ

Protección Civil pide a la población tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo informó que, ante la presencia del frente frío número 41, durante las próximas horas se prevé un cambio en las condiciones del clima en la ciudad, con viento y un descenso en la temperatura durante la madrugada y primeras horas de la semana.

De acuerdo con la dependencia municipal, durante la tarde y noche de este domingo, así como en la madrugada del lunes, podrían registrarse vientos fuertes, por lo que se pidió a la población tomar precauciones para evitar riesgos.

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Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar permanecer cerca de muros, estructuras ligeras o vallas publicitarias, así como no resguardarse debajo de árboles, ya que las ramas podrían desprenderse debido al viento.

También se exhortó a no transitar por debajo de andamios o construcciones, mantenerse alejados del cableado eléctrico y, una vez que disminuyan las rachas de viento, limpiar coladeras y desagües para evitar obstrucciones por hojas o basura.

En cuanto a las temperaturas, el pronóstico indica que durante la madrugada del lunes 16 de marzo el termómetro podría descender hasta alrededor de los 5 grados centígrados, mientras que para el martes 17 se prevén mínimas cercanas a 6 o 7 grados, con ambiente frío durante las primeras horas del día.

Para el miércoles 18 de marzo, se espera una ligera recuperación en las condiciones del clima, con una temperatura mínima cercana a 11 grados centígrados.

$!Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene vigilancia permanente.
Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene vigilancia permanente. CORTESÍA

Asimismo, la dependencia recomendó abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada, evitar el uso de braseros, hornos o estufas para calentar el hogar, y en caso de utilizar calentadores, verificar su funcionamiento y mantener ventilación adecuada.

También se sugirió consumir alimentos ricos en vitamina C, beber líquidos calientes y proteger boca y nariz al salir de lugares cálidos para evitar afectaciones por el cambio de temperatura.

Protección Civil reiteró que continúan habilitados refugios temporales para personas en situación vulnerable e invitó a la población a reportar cualquier emergencia al 911.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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