Saltillo: nuevo arco vial conectará Derramadero con Autopista a Monterrey en 39 minutos

El nuevo arco vial que se ejecutará en Saltillo a partir de este 2026 permitirá conectar la zona de Derramadero con la autopista a Monterrey en cerca de 39 minutos.

Los estudios que argumentan la obra plantean que la vialidad pretende dar prioridad al transporte de carga y privado de personal para conectar las zonas industriales.

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Con ello, además, se busca que este tipo de vehículos dejen de circular por las principales avenidas y calles del interior de la ciudad.

Este medio publicó este sábado que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), el Gobierno de Coahuila emitió una licitación para concesionar el arco vial, comenzando en el entronque del libramiento Óscar Flores Tapia (OFT) y la autopista a Monterrey.

El proceso de licitación contempla no solo el diseño y la construcción de la vialidad, sino además el mantenimiento y la “explotación” de la misma, lo que supone que será de cobro.

Será el próximo mes de mayo cuando se emita el fallo de la concesión, que se contempla por los próximos 30 años contados a partir de que comience a operar el arco vial.

Esta nueva vialidad ampliará el libramiento OFT hacia el sur, pasando por las faldas de la Sierra de Zapalinamé y la colonia Mirasierra; irá hacia el sur detrás de Lomas de Lourdes y Teresitas y conectará hasta el bulevar Antonio Cárdenas.

FLORES TAPIA CON CONSTANTES ACCIDENTES

El libramiento OFT actualmente es sede de constantes accidentes automovilísticos al ser una ruta de conexión entre el oriente de Saltillo y la zona industrial de Ramos Arizpe.

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Fue el pasado 13 de marzo cuando la conductora de una camioneta Toyota resultó lesionada tras una volcadura provocada aparentemente al intentar esquivar a otro vehículo.

Otras dos personas resultaron heridas el pasado 25 de febrero, cuando otro vehículo de carga volcó al intentar girar a exceso de velocidad de oriente a norte, impactando a vehículos detenidos que esperaban la luz del semáforo en el cruce con el bulevar Fundadores.

El pasado 5 de febrero, el conductor de un tráiler de la empresa Connect quiso hacer una maniobra de retorno, quitándole el paso a una Ford F-150 que quedó debajo de la caja del vehículo de carga pesada.

Sobre la camioneta viajaba Jadiel Reyna Jorge, de 22 años, quien tuvo que ser rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.