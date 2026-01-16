Procedimientos ambientales iniciados en 2025 siguen en trámite ante juez municipal en Saltillo

Aunque en lo que va de 2026 no se han aplicado multas ambientales en Saltillo, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable mantiene abiertos aproximadamente 30 procedimientos administrativos derivados de inspecciones realizadas durante 2025, los cuales aún se encuentran en proceso ante el juez municipal.

Emmanuel Olache Valdés, titular del área, explicó que la dependencia no impone sanciones económicas de manera directa, ya que su función se limita a la inspección, verificación. “Las multas no las aplica la Dirección de Medio Ambiente, las aplica por procedimiento jurídico el juez municipal”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo prevé invertir 160 mdp en obra social y reforzar mantenimiento vial en 2026

Agregó que los expedientes abiertos corresponden principalmente a faltas administrativas ambientales cometidas el año pasado, y que los procesos pueden prolongarse dependiendo del cumplimiento de las medidas dictadas. “Hay algunos procedimientos que se encuentran abiertos dentro de esta área del juez municipal para que se aplique la sanción correspondiente de los ciudadanos que no acataron lo que se les dictó en las visitas de inspección y de verificación. Esas deben de ser del año anterior, ahorita no hay ninguna de este año”, comentó.

Entre las irregularidades más recurrentes, dijo, se encuentran la poda y derribo de arbolado sin permiso, las quemas a cielo abierto —particularmente en temporada invernal—, así como la contaminación del aire y del suelo por disposición indebida de residuos. También se han detectado descargas de aceites y aguas residuales a la vía pública, principalmente en comercios pequeños e informales.

En cuanto a bienestar animal, Olache Valdés aclaró que, si bien se han realizado inspecciones, no se han impuesto sanciones económicas directas, ya que algunos casos se resolvieron mediante reparación del daño o entrega voluntaria de animales. Sin embargo, advirtió que los procedimientos por crueldad animal ya corresponden a instancias judiciales. “Nosotros somos faltas administrativas ambientales. Ya los procedimientos de crueldad animal los ve Fiscalía, la Procuraduría o en su caso el Estado”, explicó.

Respecto a las sanciones, recordó que las multas ambientales, cuando proceden, pueden oscilar entre los 6 mil y los 45 mil pesos, conforme a los tabuladores vigentes. “Para que la gente sepa, tirar basura en la calle, quemar a cielo abierto o contaminar el suelo sí tiene consecuencias. Las sanciones están previstas como faltas administrativas ambientales y es importante que la ciudadanía lo tenga claro”, concluyó.