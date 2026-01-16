Saltillo prevé invertir 160 mdp en obra social y reforzar mantenimiento vial en 2026

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Saltillo prevé invertir 160 mdp en obra social y reforzar mantenimiento vial en 2026
    Los recursos se destinarán principalmente a colonias en proceso de regularización. FOTO: CORTESÍA

Durante 2025 se atendieron 62 mil baches en la ciudad; para el próximo año, el municipio ampliará cuadrillas, tecnología y recursos para infraestructura vial y obra social

El Ayuntamiento de Saltillo proyecta una inversión de alrededor de 160 millones de pesos en obra social para 2026, además de un reforzamiento al programa de mantenimiento vial, informó el director de Infraestructura y Obras Públicas, Antonio Nerio.

El funcionario dijo que los recursos de obra social estarán destinados principalmente a colonias en proceso de regularización, con acciones que incluyen pavimentación, drenaje, agua potable y electrificación.

“En obra social estamos contemplando una inversión similar a la del año pasado, enfocada en pavimentos nuevos y servicios básicos en colonias que ya se están regularizando”, señaló.

En cuanto al mantenimiento de vialidades, Nerio indicó que el programa será ampliado luego del deterioro registrado en 2025, pese a las afectaciones provocadas por las lluvias.

“Aunque tuvimos un programa intenso de rehabilitación, las lluvias dañaron bastante la infraestructura vial; aun así cerramos el año con 62 mil baches atendidos y ese ritmo se mantiene al inicio de este año”, aseguró.

“No se trata de baches, sino de aperturas en las juntas de los puentes que requieren una reparación completa; ya tenemos identificados los más dañados y el presupuesto para intervenirlos”, indicó.

Nerio adelantó que el programa de infraestructura para 2026 será presentado en las próximas semanas e incluirá tanto obra social como mantenimiento preventivo y correctivo de la red vial.

Temas


Baches
Infraestructura
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

