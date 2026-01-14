Programa de limpieza profunda llega a áreas verdes de la colonia Saltillo 2000

Con la meta de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la convivencia comunitaria, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente labores de limpieza profunda y mantenimiento integral en áreas verdes y plazas públicas, como parte del programa “Activa tu Parque”.

Dentro de esta estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para recuperar los espacios públicos, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino de manera integral la plaza de la colonia Saltillo 2000. Este espacio, ubicado entre el bulevar Museo del Desierto y la calle San Esteban, fue remodelado durante la actual administración con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En la zona, brigadas municipales retiraron basura y maleza acumulada, además de realizar limpieza general en áreas verdes, andadores, canchas deportivas y zonas de uso común. El alcalde destacó que estas acciones permiten rescatar y dignificar los espacios públicos, ofreciendo a niñas, niños, jóvenes y personas adultas lugares más ordenados, seguros y funcionales para convivir y realizar actividades al aire libre.

De forma paralela, se llevaron a cabo trabajos similares en la plaza ubicada entre el bulevar El Minero y las calles Plomo y El Coque, en la colonia La Fragua, al oriente de la ciudad.

El Ayuntamiento señaló que la limpieza profunda de estos espacios impacta directamente en la salud pública, al eliminar focos de infección, reducir la presencia de fauna nociva y evitar la acumulación de residuos que deterioran el entorno y la imagen urbana.