Programa de limpieza profunda llega a áreas verdes de la colonia Saltillo 2000

Saltillo
/ 14 enero 2026
    Programa de limpieza profunda llega a áreas verdes de la colonia Saltillo 2000
    En esa plaza se retiró basura y maleza y se limpiaron áreas verdes, andadores y canchas. FOTO: CORTESÍA

Las acciones buscan mejorar la calidad de vida y fortalecer la convivencia comunitaria

Con la meta de mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer la convivencia comunitaria, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente labores de limpieza profunda y mantenimiento integral en áreas verdes y plazas públicas, como parte del programa “Activa tu Parque”.

Dentro de esta estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para recuperar los espacios públicos, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino de manera integral la plaza de la colonia Saltillo 2000. Este espacio, ubicado entre el bulevar Museo del Desierto y la calle San Esteban, fue remodelado durante la actual administración con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones

En la zona, brigadas municipales retiraron basura y maleza acumulada, además de realizar limpieza general en áreas verdes, andadores, canchas deportivas y zonas de uso común. El alcalde destacó que estas acciones permiten rescatar y dignificar los espacios públicos, ofreciendo a niñas, niños, jóvenes y personas adultas lugares más ordenados, seguros y funcionales para convivir y realizar actividades al aire libre.

De forma paralela, se llevaron a cabo trabajos similares en la plaza ubicada entre el bulevar El Minero y las calles Plomo y El Coque, en la colonia La Fragua, al oriente de la ciudad.

El Ayuntamiento señaló que la limpieza profunda de estos espacios impacta directamente en la salud pública, al eliminar focos de infección, reducir la presencia de fauna nociva y evitar la acumulación de residuos que deterioran el entorno y la imagen urbana.

$!El alcalde Javier Díaz afirmó que estas acciones dignifican los espacios públicos.
El alcalde Javier Díaz afirmó que estas acciones dignifican los espacios públicos. FOTO: CORTESÍA

Más espacios dignos para Saltillo

Para conservar y embellecer la ciudad, el alcalde instruyó también labores de deshierbe y limpieza en distintas vialidades. Destacan los trabajos en el camellón central de la calzada Antonio Narro, entre la carretera a Zacatecas y la calle Francisco Ignacio Madero, así como en el bulevar Antonio Cárdenas, desde Emilio Arizpe de la Maza hasta Felipe J. Mery, al sur de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Mantienen apoyo a ciudadanos por bajas temperaturas: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

Además, cuadrillas municipales reforzaron la limpieza y el riego de áreas verdes en la entrada norte de la ciudad, mientras que brigadas del programa “Aquí Andamos” continúan retirando basura, escombro y maleza del cauce del Arroyo del Pueblo, a la altura de la calle Bordo del Ferrocarril, entre la calzada Francisco I. Madero y la calle Lerdo de Tejada.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar junto con la ciudadanía e invitó a reportar cualquier situación que requiera atención a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, para seguir construyendo un Saltillo más limpio, activo y con mejor calidad de vida para todas y todos.

