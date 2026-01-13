Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y retiro de escombro en el Arroyo del Pueblo, en la Zona Centro de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo intensificó labores de limpieza y desazolve en arroyos, vialidades y espacios públicos como medida preventiva ante la temporada de lluvias

Con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar el orden urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo permanente de limpieza, retiro de escombro y deshierbe en arroyos, vialidades y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia integral de prevención y protección civil.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa “Aquí Andamos” intervinieron recientemente el cauce del Arroyo del Pueblo, en el tramo que corre paralelo a la calle Bordo del Ferrocarril, en la Zona Centro. En esta área, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de retiro de basura, escombro y desechos orgánicos acumulados entre la calzada Francisco I. Madero y la calle Lerdo de Tejada.

$!Personal municipal atendió reportes ciudadanos en colonias como Lomas de Lourdes y Nuevo Teresitas, donde se retiraron ramas, maleza y desechos .
Personal municipal atendió reportes ciudadanos en colonias como Lomas de Lourdes y Nuevo Teresitas, donde se retiraron ramas, maleza y desechos . FOTO: CORTESÍA

Las autoridades municipales explicaron que estas acciones buscan mantener despejados los cauces naturales para permitir el flujo adecuado del agua pluvial, evitando taponamientos que puedan derivar en inundaciones y afectaciones a viviendas, comercios y vialidades. De igual forma, se busca disminuir riesgos para las familias que habitan en zonas cercanas a estos cuerpos de agua.

El alcalde Javier Díaz destacó que este tipo de trabajos se llevan a cabo de manera constante en diferentes puntos de la ciudad, abarcando colonias como Lomas de Lourdes, Vicente Guerrero, Centenario, Miguel Hidalgo, Pueblo Insurgentes, Valle de las Flores Infonavit, el Barrio Mágico de Ojo de Agua, Las Brisas, Rodríguez Guayulera y Lomas Verdes, entre otras, como parte de una política preventiva que prioriza la seguridad y el cuidado del entorno.

Atención directa a reportes ciudadanosComo parte de la misma estrategia, el Gobierno Municipal atendió reportes ciudadanos relacionados con las inclemencias del tiempo. En la colonia Lomas de Lourdes, cuadrillas de “Aquí Andamos” acudieron a la calle Paseo de los Venados para retirar troncos y ramas que representaban un riesgo para los habitantes de una vivienda, luego de que fueran derribados por las condiciones climáticas.

De manera paralela, se realizaron acciones de limpieza general y eliminación de maleza en áreas públicas y lotes baldíos del fraccionamiento Nuevo Teresitas, particularmente en las calles Cherokee y Sierra de Zapalinamé, con el propósito de fomentar espacios seguros para el deporte y las actividades al aire libre.

$!Cuadrillas de Servicios Públicos reforzaron acciones de limpieza en camellones y vialidades principales, como parte de la estrategia permanente de orden urbano y prevención.
Cuadrillas de Servicios Públicos reforzaron acciones de limpieza en camellones y vialidades principales, como parte de la estrategia permanente de orden urbano y prevención. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, personal de la Dirección de Servicios Públicos reforzó labores de deshierbe y limpieza en camellones centrales de vialidades principales, como las calles Manuel W. González y Humberto Cid González, en las colonias 26 de Marzo y Burócratas Municipales.

El Gobierno de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar evitando tirar basura en arroyos y espacios públicos, así como reportar cualquier situación de riesgo al 9-1-1 o a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

