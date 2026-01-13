Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa “Aquí Andamos” intervinieron recientemente el cauce del Arroyo del Pueblo, en el tramo que corre paralelo a la calle Bordo del Ferrocarril, en la Zona Centro. En esta área, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de retiro de basura, escombro y desechos orgánicos acumulados entre la calzada Francisco I. Madero y la calle Lerdo de Tejada.

Con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias y mejorar el orden urbano, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un operativo permanente de limpieza, retiro de escombro y deshierbe en arroyos, vialidades y espacios públicos de distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia integral de prevención y protección civil.

Las autoridades municipales explicaron que estas acciones buscan mantener despejados los cauces naturales para permitir el flujo adecuado del agua pluvial, evitando taponamientos que puedan derivar en inundaciones y afectaciones a viviendas, comercios y vialidades. De igual forma, se busca disminuir riesgos para las familias que habitan en zonas cercanas a estos cuerpos de agua.

El alcalde Javier Díaz destacó que este tipo de trabajos se llevan a cabo de manera constante en diferentes puntos de la ciudad, abarcando colonias como Lomas de Lourdes, Vicente Guerrero, Centenario, Miguel Hidalgo, Pueblo Insurgentes, Valle de las Flores Infonavit, el Barrio Mágico de Ojo de Agua, Las Brisas, Rodríguez Guayulera y Lomas Verdes, entre otras, como parte de una política preventiva que prioriza la seguridad y el cuidado del entorno.

Atención directa a reportes ciudadanosComo parte de la misma estrategia, el Gobierno Municipal atendió reportes ciudadanos relacionados con las inclemencias del tiempo. En la colonia Lomas de Lourdes, cuadrillas de “Aquí Andamos” acudieron a la calle Paseo de los Venados para retirar troncos y ramas que representaban un riesgo para los habitantes de una vivienda, luego de que fueran derribados por las condiciones climáticas.

De manera paralela, se realizaron acciones de limpieza general y eliminación de maleza en áreas públicas y lotes baldíos del fraccionamiento Nuevo Teresitas, particularmente en las calles Cherokee y Sierra de Zapalinamé, con el propósito de fomentar espacios seguros para el deporte y las actividades al aire libre.