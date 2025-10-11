Programa ‘Tú Decides’ impulsa desarrollo rural y participación ciudadana en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 11 octubre 2025
    Programa ‘Tú Decides’ impulsa desarrollo rural y participación ciudadana en Ramos Arizpe
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisa proyectos del programa “Tú Decides” que fortalecen la infraestructura rural de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El programa del Gobierno Municipal permite a los habitantes de los ejidos elegir directamente las obras que requieren, priorizando proyectos de agua, energía y bienestar comunitario

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de consolidar un desarrollo rural participativo, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha implementado el programa “Tú Decides”, mediante el cual los propios habitantes de cada ejido seleccionan las obras que consideran prioritarias para su comunidad.

$!Habitantes de los ejidos participan activamente en la selección de obras prioritarias para sus comunidades.
Habitantes de los ejidos participan activamente en la selección de obras prioritarias para sus comunidades. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este esquema permite invertir directamente en acciones de verdadero impacto, garantizando servicios básicos, acceso a energía y soluciones sustentables que fortalecen la autonomía de las zonas rurales.

“Este programa nació para que las decisiones vengan del campo, no del escritorio. Nadie mejor que la propia gente sabe qué obra les cambia la vida. Con ‘Tú Decides’ estamos demostrando que cuando se escucha al ciudadano, las soluciones son duraderas y de verdadero impacto”, expresó el edil.

Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa ha extendido su alcance a zonas alejadas del municipio, incorporando proyectos de energía solar, abasto de agua potable y sistemas productivos que benefician tanto a hogares como a actividades agrícolas.

$!El programa incluye soluciones sustentables como energía solar, bombas sumergibles y sistemas de abasto de agua potable.
El programa incluye soluciones sustentables como energía solar, bombas sumergibles y sistemas de abasto de agua potable. FOTO: CORTESÍA

Desde su implementación, ejidos como San Ignacio, San Martín de las Vacas, Las Esperanzas, Tanque Viejo, Santo Domingo y Tuxtepec han sido beneficiados con obras como rehabilitación de canales derivadores, instalación de sistemas fotovoltaicos, bombas sumergibles, motores eléctricos y baterías solares, mejorando la productividad y calidad de vida de los habitantes.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, resaltó la importancia de mantener un diálogo constante con los comisariados y representantes de los ejidos, para asegurar que cada recurso se traduzca en un beneficio compartido y duradero para la comunidad.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

