Programa ‘Tú Decides’ impulsa desarrollo rural y participación ciudadana en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de consolidar un desarrollo rural participativo, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha implementado el programa “Tú Decides”, mediante el cual los propios habitantes de cada ejido seleccionan las obras que consideran prioritarias para su comunidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este esquema permite invertir directamente en acciones de verdadero impacto, garantizando servicios básicos, acceso a energía y soluciones sustentables que fortalecen la autonomía de las zonas rurales.

“Este programa nació para que las decisiones vengan del campo, no del escritorio. Nadie mejor que la propia gente sabe qué obra les cambia la vida. Con ‘Tú Decides’ estamos demostrando que cuando se escucha al ciudadano, las soluciones son duraderas y de verdadero impacto”, expresó el edil.

Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa ha extendido su alcance a zonas alejadas del municipio, incorporando proyectos de energía solar, abasto de agua potable y sistemas productivos que benefician tanto a hogares como a actividades agrícolas.