Protección Civil de Arteaga reporta 14 personas valoradas tras desplome de gradas en circo

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Saltillo
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    Protección Civil de Arteaga reporta 14 personas valoradas tras desplome de gradas en circo
    Personal de Protección Civil y Bomberos atendió la emergencia tras el colapso de una sección de las gradas durante la función del Circo Estrella. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Cinco lesionados, entre ellos un menor, fueron trasladados al Hospital Muguerza en código amarillo para descartar fracturas

ARTEAGA, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Arteaga informó que 14 personas fueron valoradas tras el desplome de una sección de las gradas del Circo Estrella, ocurrido la noche del martes durante una función en el ejido San Antonio de las Alazanas.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por el Gobierno Municipal, el incidente se registró alrededor de las 21:30 horas. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como personal del Sistema Municipal de Salud, quienes activaron los protocolos de atención y emergencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/once-lesionados-deja-el-desplome-de-las-gradas-de-un-circo-en-arteaga-NJ22184669

Las personas lesionadas fueron trasladadas inicialmente a la Clínica Municipal de San Antonio de las Alazanas, ubicada a menos de un kilómetro del lugar, donde recibieron valoración médica.

Como resultado de la revisión, cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron trasladadas en ambulancias municipales al Hospital Muguerza de Saltillo para la realización de estudios complementarios y descartar posibles fracturas. Todos los traslados se efectuaron en código amarillo como medida preventiva.

Según la información proporcionada por el propietario, el Circo Estrella cuenta con una póliza de responsabilidad civil y la documentación correspondiente en regla, por lo que la atención médica será cubierta por el seguro del establecimiento.

$!El Gobierno Municipal informó que mantiene el seguimiento del caso mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente.
El Gobierno Municipal informó que mantiene el seguimiento del caso mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Protección Civil de Arteaga informó que ya realizó la inspección correspondiente para determinar las posibles causas del colapso e iniciará el procedimiento administrativo conforme a la normatividad aplicable.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá el seguimiento del caso y continuará informando conforme se cuente con datos oficiales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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