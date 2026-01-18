Provoca choque al ignorar el rojo y su auto queda destrozado, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 enero 2026
    Provoca choque al ignorar el rojo y su auto queda destrozado, en Saltillo
    El vehículo MG5 presentó severos daños tras el choque ocurrido en la colonia Guanajuato. FOTO: JUAN FRANCISCO VALÉS

El percance fue consignado ante el Ministerio Público debido a que el conductor señalado como responsable se encontraba en aparente estado de ebriedad

Un adulto mayor resultó desorientado y con un fuerte susto tras verse involucrado en un accidente automovilístico la mañana de este domingo en la colonia Guanajuato, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada, el conductor circulaba a bordo de un vehículo MG5 por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al oriente, cuando presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al intentar tomar un retorno ubicado debajo de un puente vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado choca por alcance y proyecta auto contra ballenas, al norte de Saltillo

$!El Volkswagen Golf resultó afectado luego de que le fuera cortado el derecho de paso.
El Volkswagen Golf resultó afectado luego de que le fuera cortado el derecho de paso. FOTO: JUAN FRANCISCO VALÉS

Al ignorar la señal de alto, el automovilista le quitó el derecho de paso a un vehículo Volkswagen Golf que contaba con vía libre y circulaba con dirección al sur al salir del estacionamiento de una tienda. El conductor afectado fue identificado como Kevin ¨N¨, de 18 años de edad, quien no logró frenar a tiempo, por lo que ambas unidades terminaron con severos daños materiales tras el impacto, principalmente en la parte lateral trasera del vehículo señalado como responsable.

$!Ambos vehículos quedaron con daños materiales tras ignorarse la luz roja del semáforo.
Ambos vehículos quedaron con daños materiales tras ignorarse la luz roja del semáforo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALÉS

A pesar de lo aparatoso del choque, ninguno de los conductores requirió traslado a un hospital. El reporte del accidente se realizó a través de grupos de seguridad de WhatsApp, donde se informó que no era necesaria la presencia de una ambulancia. Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, el cual dejó pérdidas materiales sin cuantificar.

Finalmente, el accidente fue consignado ante la agencia del Ministerio Público, debido a que el conductor señalado como probable responsable se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum