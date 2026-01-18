Provoca choque al ignorar el rojo y su auto queda destrozado, en Saltillo

Un adulto mayor resultó desorientado y con un fuerte susto tras verse involucrado en un accidente automovilístico la mañana de este domingo en la colonia Guanajuato, en Saltillo.

De acuerdo con la información recabada, el conductor circulaba a bordo de un vehículo MG5 por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al oriente, cuando presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al intentar tomar un retorno ubicado debajo de un puente vehicular.

