Provoca choque al ignorar el rojo y su auto queda destrozado, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El percance fue consignado ante el Ministerio Público debido a que el conductor señalado como responsable se encontraba en aparente estado de ebriedad
Un adulto mayor resultó desorientado y con un fuerte susto tras verse involucrado en un accidente automovilístico la mañana de este domingo en la colonia Guanajuato, en Saltillo.
De acuerdo con la información recabada, el conductor circulaba a bordo de un vehículo MG5 por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al oriente, cuando presuntamente no respetó la luz roja del semáforo al intentar tomar un retorno ubicado debajo de un puente vehicular.
TE PUEDE INTERESAR: Acelerado choca por alcance y proyecta auto contra ballenas, al norte de Saltillo
Al ignorar la señal de alto, el automovilista le quitó el derecho de paso a un vehículo Volkswagen Golf que contaba con vía libre y circulaba con dirección al sur al salir del estacionamiento de una tienda. El conductor afectado fue identificado como Kevin ¨N¨, de 18 años de edad, quien no logró frenar a tiempo, por lo que ambas unidades terminaron con severos daños materiales tras el impacto, principalmente en la parte lateral trasera del vehículo señalado como responsable.
A pesar de lo aparatoso del choque, ninguno de los conductores requirió traslado a un hospital. El reporte del accidente se realizó a través de grupos de seguridad de WhatsApp, donde se informó que no era necesaria la presencia de una ambulancia. Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, el cual dejó pérdidas materiales sin cuantificar.
Finalmente, el accidente fue consignado ante la agencia del Ministerio Público, debido a que el conductor señalado como probable responsable se encontraba en aparente estado de ebriedad.