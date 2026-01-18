Acelerado choca por alcance y proyecta auto contra ballenas, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 18 enero 2026
    Acelerado choca por alcance y proyecta auto contra ballenas, al norte de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal cerraron la circulación para evitar un segundo percance. FOTO: MARTÍN ROJAS

El cierre temporal del puente se mantuvo por más de 30 minutos mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados

La circulación vehicular sobre el bulevar Venustiano Carranza se vio interrumpida por más de media hora durante la noche del sábado, luego de que un choque por alcance, ocurrido en lo alto del puente ubicado a la altura de Pedro Figueroa, dejara ambos vehículos atravesados y obstruyendo varios carriles, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 23:45 horas, cuando una pareja regresaba a su domicilio a bordo de un automóvil Ford Fiesta, circulando de sur a norte sobre dicha vialidad. Al llegar a la parte alta del puente, el vehículo fue impactado por alcance por un Ford Fusion que se desplazaba a velocidad inmoderada.

$!El Ford Fiesta quedó atravesado sobre el carril izquierdo tras el impacto registrado en el puente.
El Ford Fiesta quedó atravesado sobre el carril izquierdo tras el impacto registrado en el puente. FOTO: MARTÍN ROJAS

A consecuencia del fuerte golpe, el conductor del Fiesta perdió el control del volante y terminó estrellándose contra el muro de contención central. La unidad quedó detenida sobre el carril izquierdo y en sentido contrario, tras girar de manera abrupta. En tanto, el vehículo señalado como responsable derrapó varios metros hasta quedar atravesado en el carril derecho, justo en la zona de desvío hacia la calle lateral.

$!Las ballenas de concreto delimitaron carriles y evitaron que los vehículos involucrados pasaran a los carriles contrarios tras el choque.
Las ballenas de concreto delimitaron carriles y evitaron que los vehículos involucrados pasaran a los carriles contrarios tras el choque. FOTO: MARTÍN ROJAS

Ante el riesgo de que se registrara un nuevo percance, elementos de Tránsito Municipal cerraron de manera temporal la circulación en la parte superior del puente, mientras una grúa realizaba las maniobras para retirar ambas unidades, las cuales fueron trasladadas a un corralón.

$!El choque por alcance ocurrió en la parte alta del puente del bulevar Venustiano Carranza.
El choque por alcance ocurrió en la parte alta del puente del bulevar Venustiano Carranza. FOTO: MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Los conductores involucrados lograron llegar a un convenio para la reparación de los daños, luego de que se descartara la necesidad de atención médica para los ocupantes de ambos vehículos.

