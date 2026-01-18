Acelerado choca por alcance y proyecta auto contra ballenas, al norte de Saltillo

La circulación vehicular sobre el bulevar Venustiano Carranza se vio interrumpida por más de media hora durante la noche del sábado, luego de que un choque por alcance, ocurrido en lo alto del puente ubicado a la altura de Pedro Figueroa, dejara ambos vehículos atravesados y obstruyendo varios carriles, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 23:45 horas, cuando una pareja regresaba a su domicilio a bordo de un automóvil Ford Fiesta, circulando de sur a norte sobre dicha vialidad. Al llegar a la parte alta del puente, el vehículo fue impactado por alcance por un Ford Fusion que se desplazaba a velocidad inmoderada.

TE PUEDE INTERESAR: Se pasa ebrio el rojo y provoca choque en el Centro de Saltillo; una mujer resulta lesionada