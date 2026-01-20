Proyecto de rehabilitación de la Alameda de Saltillo continúa en fase de diseño: Alcalde

La rehabilitación de la Alameda Zaragoza continúa en fase de elaboración del proyecto integral y aún no cuenta con un cronograma definido, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

El munícipe dio a conocer que será durante el primer trimestre del año que se dará a conocer el diseño completo, así como los alcances de la intervención.

“Cuando se tenga el proyecto general se dará a conocer y veremos un cronograma en el sentido de qué es lo que realmente vamos a hacer ahí”, señaló.

Indicó que el enfoque de la rehabilitación es mejorar el entorno y la funcionalidad del espacio público, particularmente en áreas que presentan desgaste.

“Lo que se busca es mejorar el entorno de los baños, del lago, los juegos infantiles, la herrería, los pasillos y el concreto que se tiene ahí”, dijo. Además, comentó se considerarán acciones en iluminación y mantenimiento general.

Agregó que también se analizará el arbolado del lugar: “trabajar muy de la mano para ver si tenemos que mejorar o incrementar la cantidad de arbolado, todo con la idea de que nuestro espacio público principal sea lo más digno posible para las y los saltillenses”, comentó.

Ante cuestionamientos sobre posibles cambios de fondo, el edil afirmó que la intervención no alterará la identidad del espacio. “Se respeta 100 por ciento la esencia de la Alameda”. Descartó versiones sobre nuevas construcciones o cambios en el uso del lugar.

“Nada de que se va a construir una concha acústica, nada de privatizar, eso es puro dime y direte. Lo que se busca es una rehabilitación integral para que sea un mejor espacio público”, aseguró.

Finalmente, dijo que el objetivo central es fortalecer la Alameda como un punto de convivencia familiar y social. “Queremos que siga siendo un espacio de recreación para niñas, niños, jóvenes y familias, y que continúe siendo un espacio insignia de nuestro municipio”, concluyó.