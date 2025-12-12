Saltillo: pide Municipio no dejarse engañar por quienes aseguran que alameda será gentrificada

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Saltillo: pide Municipio no dejarse engañar por quienes aseguran que alameda será gentrificada
    La Alameda se convierte en eje de una discusión pública sobre preservación y acceso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

No se talarán árboles, no se eliminará el área de juegos, no se hará proyecto sin la opinión pública, no habrá restaurante exclusivo y habrá una cancha acústica

En respuesta al movimiento ciudadano que acusa una posible “gentrificación” de la Alameda Zaragoza, el Gobierno Municipal publicó en su sitio web una serie de mensajes para aclarar los alcances del proyecto de mejoramiento del tradicional paseo.

Bajo el título “Conoce la verdad sobre nuestra alameda”, la administración local sostiene que las acciones de mantenimiento buscan atender peticiones directas de los visitantes del lugar.

Entre ellas, enlistan: mayor iluminación, dignificación del área de juegos, rehabilitación total de los baños, preservación de árboles y áreas verdes, así como más seguridad para mujeres y familias.

El proyecto también contempla mejoras para que las personas puedan pasear, trotar, realizar ejercicio, actividades culturales y lúdicas, además de volver funcional la biblioteca manteniendo su esencia arquitectónica. Asimismo, se afirma que habrá infraestructura segura para personas con discapacidad.

Tras describir estas acciones, el municipio llama a la ciudadanía a no dejarse llevar por información incorrecta mediante el mensaje: “No te dejes engañar”, reiterando que se respetará la identidad histórica y arquitectónica de la Alameda dentro del programa “Activa tu parque”.

En una segunda infografía, titulada “No caigas en mentiras, esta es la neta de la alameda”, el Gobierno Municipal subraya que no se talarán árboles, no desaparecerá el área de juegos, no habrá restaurante exclusivo ni cancha acústica, y que no se ejecutará el proyecto sin consulta pública.

SIGUEN ACTIVOS EN EL FRENTE

Por su parte, el Frente Cívico Saltillo, encabezado por Jonathan Gamaliel Hernández Palacios, informó que ya suman 45 mil 273 firmas de ciudadanos que exigen transparentar el proyecto de remodelación integral. El 13 de octubre el colectivo entregó un pliego petitorio solicitando acceso total a la información.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

