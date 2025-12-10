Saltillo: Proyecto de rehabilitación de Alameda sigue en fase de diagnóstico y estudio topográfico

El proyecto de rehabilitación de la Alameda Zaragoza de Saltillo sigue en fase de diagnóstico y estudio topográfico, de acuerdo con César Iván Moreno Aguirre, jefe de jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos.

“Vamos a seguir trabajando en el proyecto, todavía no existe un proyecto tal cual. Yo creo que se han hecho demasiadas especulaciones. Han ido cruzando entrevistas con diferentes personajes que únicamente pasan unas partes. Sí se busca una rehabilitación integral, ojo, no tumbar la Alameda, no quitar árboles, no nada de eso que están diciendo, pero sí darle una rehabilitación integral Alameda.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza

“Esperemos poder ver arreglados los baños, esperemos ver el tema de la iluminación, el tema de los juegos, en fin, darle un poquito más de dignidad a nuestra gran Alameda, que ya es una hermosa Alameda, pero claro, como todas las plazas de todo el municipio, pues hay que seguirlas manteniendo y darles su ‘manita de gato’ cuando se requiere”, explicó.

Asimismo explicó que se sigue en general, en el punto del diagnóstico y del estudio topográfico, así como de la evaluación de los árboles para conocer cuáles están aún con vida.