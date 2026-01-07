Que transición en Venezuela respete los Derechos Humanos: Diputado de Coahuila

Saltillo
/ 7 enero 2026
    El bienestar del pueblo venezolano debe ser el objetivo central, afirmó el diputado. FOTO: EFE

Álvaro Moreira consideró que, más allá de las formas, lo importante es que se respete a los ciudadanos

En medio del debate internacional generado por los recientes movimientos políticos en Venezuela y las reacciones de distintos gobiernos ante la intervención de Estados Unidos, el diputado local Álvaro Moreira Valdés fijó postura sobre lo que, dijo, debería ser el objetivo central de cualquier transición: el bienestar de la población.

Señaló que la situación del país sudamericano debe analizarse desde el impacto que ha tenido en su gente, la cual ha vivido en condiciones adversas durante más de dos décadas.

“El pueblo venezolano ha estado sufriendo desde hace 25 años”, afirmó, al señalar que incluso tiene amigos originarios de ese país que actualmente residen en México.

Sobre los recientes acontecimientos y el cambio que se prevé en el escenario político, consideró que existen distintos planos de análisis. “En el tema de si fueron las formas adecuadas o no, ese es otro tema”, expresó, al separar la discusión sobre los métodos del resultado que se espera para la población.

El legislador agregó que lo deseable es que esta nueva etapa tenga efectos positivos para la ciudadanía. “Ojalá y esto sea para beneficio del pueblo de Venezuela, que se respeten los derechos humanos, que se instale un gobierno democrático y que la gente pueda vivir bien”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

