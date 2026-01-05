Coahuila: Manolo Jiménez condena al régimen de Maduro y expresa respaldo al pueblo venezolano

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, manifestó una postura firme frente a la crisis política y social que atraviesa Venezuela, así como ante los señalamientos internacionales que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro con actividades de narcotráfico y terrorismo, subrayando que este tipo de regímenes no deben ser tratados con tolerancia, sino con la aplicación estricta de la ley.

Al abordar el tema, el mandatario estatal sostuvo que en Coahuila se defienden de manera permanente los valores democráticos, la legalidad y la calidad de vida de la población, y se rechazan modelos políticos que, bajo discursos populistas, han derivado en el debilitamiento de las instituciones y en el deterioro social y económico de diversos países.

Jiménez Salinas expresó su respaldo y solidaridad con el pueblo venezolano, al considerar que atraviesa un momento decisivo que podría marcar el inicio de una etapa de reconstrucción nacional, luego de años de crisis que han afectado gravemente a su economía, seguridad y tejido social.

El Gobernador recordó que, antes de la llegada de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela era considerada una de las naciones más prósperas de América Latina, mientras que actualmente enfrenta altos niveles de pobreza, corrupción e inseguridad, consecuencia —dijo— de políticas populistas que terminaron por desmantelar sus instituciones.

Asimismo, criticó a quienes han defendido al régimen venezolano, al señalar que esas posturas evidencian una visión que normaliza modelos autoritarios y fallidos: “A los dictadores y narcopresidentes como Nicolás Maduro no les aplica la famosa frase de Benito Juárez. A estos delincuentes, que han abusado del poder por tantos años, cometiendo todo tipo de delitos y dejando en la miseria a su país, no se les respeta: se les aplica toda la fuerza. Maduro simplemente cosechó lo que sembró”, expuso.

Afirmó que en Coahuila se seguirá trabajando por un país con libertades, democracia, empleos, seguridad y condiciones de desarrollo, alejado de ejemplos como los que han marcado a Venezuela y Cuba en las últimas décadas.

Finalmente, reiteró su solidaridad con la sociedad venezolana y expresó su confianza en que pueda abrirse una nueva etapa que permita recuperar la estabilidad, la prosperidad y el papel que ese país tuvo históricamente en la región.