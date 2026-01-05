Coahuila: Manolo Jiménez condena al régimen de Maduro y expresa respaldo al pueblo venezolano

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Coahuila: Manolo Jiménez condena al régimen de Maduro y expresa respaldo al pueblo venezolano
    Manolo Jiménez afirmó que Coahuila mantendrá una defensa permanente de la legalidad, la democracia y la calidad de vida, alejándose de modelos populistas que han derivado en crisis sociales y económicas. FOTO: ARCHIVO

El gobernador Manolo Jiménez se pronunció sobre la situación en Venezuela y las acciones anunciadas desde Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, manifestó una postura firme frente a la crisis política y social que atraviesa Venezuela, así como ante los señalamientos internacionales que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro con actividades de narcotráfico y terrorismo, subrayando que este tipo de regímenes no deben ser tratados con tolerancia, sino con la aplicación estricta de la ley.

Al abordar el tema, el mandatario estatal sostuvo que en Coahuila se defienden de manera permanente los valores democráticos, la legalidad y la calidad de vida de la población, y se rechazan modelos políticos que, bajo discursos populistas, han derivado en el debilitamiento de las instituciones y en el deterioro social y económico de diversos países.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Vera condena ataques a Venezuela y advierte riesgo para la paz en América Latina

Jiménez Salinas expresó su respaldo y solidaridad con el pueblo venezolano, al considerar que atraviesa un momento decisivo que podría marcar el inicio de una etapa de reconstrucción nacional, luego de años de crisis que han afectado gravemente a su economía, seguridad y tejido social.

El Gobernador recordó que, antes de la llegada de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela era considerada una de las naciones más prósperas de América Latina, mientras que actualmente enfrenta altos niveles de pobreza, corrupción e inseguridad, consecuencia —dijo— de políticas populistas que terminaron por desmantelar sus instituciones.

Asimismo, criticó a quienes han defendido al régimen venezolano, al señalar que esas posturas evidencian una visión que normaliza modelos autoritarios y fallidos: “A los dictadores y narcopresidentes como Nicolás Maduro no les aplica la famosa frase de Benito Juárez. A estos delincuentes, que han abusado del poder por tantos años, cometiendo todo tipo de delitos y dejando en la miseria a su país, no se les respeta: se les aplica toda la fuerza. Maduro simplemente cosechó lo que sembró”, expuso.

Afirmó que en Coahuila se seguirá trabajando por un país con libertades, democracia, empleos, seguridad y condiciones de desarrollo, alejado de ejemplos como los que han marcado a Venezuela y Cuba en las últimas décadas.

Finalmente, reiteró su solidaridad con la sociedad venezolana y expresó su confianza en que pueda abrirse una nueva etapa que permita recuperar la estabilidad, la prosperidad y el papel que ese país tuvo históricamente en la región.

Temas


Conflictos

Localizaciones


Coahuila
Venezuela

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Nicolás Maduro

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El imputado fue ingresado al penal varonil de Saltillo tras ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.

Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en la Corte de Manhattan en Nueva York, por el caso que enfrenta en Estados Unidos de ‘narcoterrorismo’ y tráfico de cocaína.

Maduro se declara ‘no culpable’ en tribunal de NY por cargos de narcoterrorismo y tráfico de droga
El Municipio anunció que las primeras rutas alimentadoras del programa de transporte público arrancarán en la zona sur de la ciudad y operarán mediante el uso de tarjeta electrónica.

Saltillo: buscarán ‘blindar’ gratuidad en rutas troncales; alistan alimentadoras con tarjeta
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?