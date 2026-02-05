Queda joven prensado bajo tráiler tras aparatoso accidente en libramiento OFT
El conductor de la camioneta fue trasladado de urgencia a un hospital privado, donde permanece internado en estado grave debido a las lesiones sufridas
Un aparatoso accidente automovilístico se registró la mañana de este día en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 4, lo que movilizó a personal de urgencias de Ramos Arizpe, así como a autoridades municipales y elementos de la Policía del Estado.
De acuerdo con información preliminar, la operadora de un tráiler de la empresa Connect, identificada como María de Jesús, de 34 años, realizó una maniobra de retorno en la vialidad, lo que derivó en un incidente con una camioneta tipo pick up.
La camioneta Ford F-150, era conducida por Jadiel ¨N¨, de 22 años, quien circulaba con dirección a Ramos Arizpe cuando el tráiler presuntamente le quitó el derecho de paso, provocando el impacto.
Tras la colisión, la camioneta quedó prensada debajo de la caja del tráiler debido a la velocidad a la que se desplazaba, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio tras los reportes realizados por testigos y automovilistas que transitaban por la zona.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras con las llamadas “quijadas de la vida” para liberar al conductor, quien permaneció varios minutos atrapado al interior de la unidad. Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para levantar la caja del tráiler y permitir las labores de rescate.
El joven lesionado fue trasladado en ambulancia a un hospital privado, donde su estado de salud fue reportado como delicado debido a las múltiples lesiones sufridas en el siniestro.
El área se mantuvo asegurada mientras se llevaban a cabo los trabajos de rescate y se recababa información para el deslinde de responsabilidades.