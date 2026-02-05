Queda joven prensado bajo tráiler tras aparatoso accidente en libramiento OFT

Un aparatoso accidente automovilístico se registró la mañana de este día en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 4, lo que movilizó a personal de urgencias de Ramos Arizpe, así como a autoridades municipales y elementos de la Policía del Estado.

De acuerdo con información preliminar, la operadora de un tráiler de la empresa Connect, identificada como María de Jesús, de 34 años, realizó una maniobra de retorno en la vialidad, lo que derivó en un incidente con una camioneta tipo pick up.

