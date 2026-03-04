Queda prestado tras impactarse contra pipa estacionada en el libramiento OFT

Un accidente vial entre dos camiones de carga se registró la tarde de este miércoles en el kilómetro 8 del libramiento Óscar Flores Tapia, donde un camión se impactó por alcance contra una pipa de doble remolque que se encontraba estacionada sobre el carril de acotamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el doble remolque estaba detenido, presuntamente por una falla mecánica, en el área de acotamiento; por ello, Omar Alejandro ¨N¨, conductor del camión, no logró evitar el impacto y terminó incrustado en la parte posterior de uno de los tanques de 33 mil litros de la unidad, el cual por fortuna estaba vacío.

