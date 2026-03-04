Queda prestado tras impactarse contra pipa estacionada en el libramiento OFT

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Queda prestado tras impactarse contra pipa estacionada en el libramiento OFT
    El camión de carga terminó incrustado en la parte trasera de una pipa de doble remolque en el libramiento Óscar Flores Tapia. ULISES MARTÍNEZ

El conductor sufrió un golpe en la cabeza, lesiones en las costillas por el volante y una herida de 10 cm con sangrado en la pierna derecha que quedó atrapada

Un accidente vial entre dos camiones de carga se registró la tarde de este miércoles en el kilómetro 8 del libramiento Óscar Flores Tapia, donde un camión se impactó por alcance contra una pipa de doble remolque que se encontraba estacionada sobre el carril de acotamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el doble remolque estaba detenido, presuntamente por una falla mecánica, en el área de acotamiento; por ello, Omar Alejandro ¨N¨, conductor del camión, no logró evitar el impacto y terminó incrustado en la parte posterior de uno de los tanques de 33 mil litros de la unidad, el cual por fortuna estaba vacío.

TE PUEDE INTERESAR: Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo

Elementos de la Policía del Estado abanderaron la zona para evitar otros percances mientras se retiraban las unidades siniestradas. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el operador del vehículo que impactó quedó atrapado en la cabina. Al sitio arribaron paramédicos y personal de rescate de Bomberos de Ramos Arizpe para brindarle atención inmediata. Los elementos de emergencia trabajaron con equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para liberar al conductor, quien se encontraba prensado entre la estructura del camión.

El accidente ocurrió en el kilómetro 8, donde la pipa se encontraba detenida por una presunta falla mecánica. ULISES MARTÍNEZ

La circulación en el libramiento fue asegurada por elementos de la Policía del Estado, quienes arribaron para tomar conocimiento del siniestro y abanderaron la zona mientras los paramédicos realizaban la extracción del operador.

Personal de Bomberos de Ramos Arizpe utilizó equipo hidráulico para rescatar al conductor atrapado en la cabina. ULISES MARTÍNEZ

Una vez liberado, fue subido inmediatamente a una camilla y trasladado en ambulancia a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS. Presentaba un golpe en el lado derecho de la cabeza, lesiones en las costillas por aprisionamiento con el volante y una herida de 10 centímetros con sangrado activo en la pierna derecha, la cual estaba atorada en la unidad.

