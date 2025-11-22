Ramos Arizpe invierte 1.2 mdp en escuelas deportivas para 403 niños y jóvenes

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Ramos Arizpe invierte 1.2 mdp en escuelas deportivas para 403 niños y jóvenes
    Porristas y equipos de tochito realizan prácticas en instalaciones municipales renovadas. FOTO: CORTESÍA

Los recursos destinados a escuelas deportivas incluyen uniformes, equipamiento y apoyo a entrenadores, fortaleciendo la formación integral de los jóvenes

El impulso al deporte infantil y juvenil en Ramos Arizpe se refleja en los apoyos otorgados a 14 escuelas deportivas durante 2025, beneficiando a 403 niñas, niños y jóvenes distribuidos en 32 equipos. La inversión municipal alcanzó 1 millón 200 mil pesos, según datos de la Dirección del Deporte.

Los recursos se destinaron a fortalecer la infraestructura de las escuelas, adquirir uniformes, mejorar el equipamiento y garantizar la participación en torneos locales y regionales. Las disciplinas beneficiadas incluyen fútbol, béisbol, softbol, tochito, porristas y activación funcional, con el objetivo de consolidar procesos formativos y garantizar condiciones adecuadas para entrenadores y deportistas.

$!Actividades deportivas buscan fomentar disciplina, trabajo en equipo y recreación segura en Ramos Arizpe.
Actividades deportivas buscan fomentar disciplina, trabajo en equipo y recreación segura en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con la información oficial, estos apoyos buscan no solo la formación deportiva, sino también ampliar el acceso de la niñez y juventud a actividades recreativas seguras, contribuyendo al desarrollo integral y la cohesión social en el municipio.

$!La inversión en equipamiento y uniformes permite a los jóvenes participar en torneos regionales.
La inversión en equipamiento y uniformes permite a los jóvenes participar en torneos regionales. FOTO: CORTESÍA

El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fomentar hábitos saludables y disciplina entre los menores. Subrayó que los apoyos se integran a un panorama más amplio de inversión en infraestructura deportiva y programas de desarrollo juvenil que se dará a conocer en su Informe de Gobierno.

$!Entrenadores supervisan actividades de softbol y béisbol en escuelas deportivas locales.
Entrenadores supervisan actividades de softbol y béisbol en escuelas deportivas locales. FOTO: CORTESÍA

La Dirección del Deporte agregó que la medida busca consolidar el talento local y brindar oportunidades equitativas para todos los participantes, fortaleciendo la participación comunitaria y la continuidad de actividades que promueven la integración social.

Con estos apoyos, Ramos Arizpe apuesta por un modelo de desarrollo deportivo que combina formación, recreación y acompañamiento a entrenadores y familias, en un esfuerzo por garantizar espacios adecuados y recursos para la niñez y juventud del municipio.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

