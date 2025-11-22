Ramos Arizpe invierte 1.2 mdp en escuelas deportivas para 403 niños y jóvenes

El impulso al deporte infantil y juvenil en Ramos Arizpe se refleja en los apoyos otorgados a 14 escuelas deportivas durante 2025, beneficiando a 403 niñas, niños y jóvenes distribuidos en 32 equipos. La inversión municipal alcanzó 1 millón 200 mil pesos, según datos de la Dirección del Deporte. Los recursos se destinaron a fortalecer la infraestructura de las escuelas, adquirir uniformes, mejorar el equipamiento y garantizar la participación en torneos locales y regionales. Las disciplinas beneficiadas incluyen fútbol, béisbol, softbol, tochito, porristas y activación funcional, con el objetivo de consolidar procesos formativos y garantizar condiciones adecuadas para entrenadores y deportistas. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’

De acuerdo con la información oficial, estos apoyos buscan no solo la formación deportiva, sino también ampliar el acceso de la niñez y juventud a actividades recreativas seguras, contribuyendo al desarrollo integral y la cohesión social en el municipio.

El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fomentar hábitos saludables y disciplina entre los menores. Subrayó que los apoyos se integran a un panorama más amplio de inversión en infraestructura deportiva y programas de desarrollo juvenil que se dará a conocer en su Informe de Gobierno.