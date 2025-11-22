Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’

Tras la muerte de un menor en el municipio de San Pedro, ocasionada por fallas en una techumbre que era construida sin supervisión de las autoridades educativas, la Secretaría de Educación de Coahuila, encabezada por Emanuel Garza Fishburn, anunció que se implementará un programa de revisión de todas las obras realizadas con recursos del programa federal “Escuela es Nuestra”.

El secretario explicó que se han sostenido varias reuniones de trabajo con los responsables del programa, incluyendo al secretario de Educación de México, Mario Delgado, así como con los enlaces de la Secretaría del Bienestar.

El objetivo, dijo, es identificar todas las obras mayores realizadas en el estado, generar un listado detallado y establecer una ruta de inspecciones coordinadas con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), así como con la instancia estatal, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y las áreas correspondientes de la Secretaría de Educación.

Según datos de la SEP en Coahuila, se contabilizan más de 650 obras con recursos del programa. La revisión inicial será documental y, a partir de ella, se programarán visitas de inspección por regiones, comenzando por el sureste del estado.

“Estamos justo en la definición de prioridades por regiones. Vamos a estar visitando las obras por regiones, en sureste, para iniciar y luego estaremos visitando las demás”, detalló el funcionario.