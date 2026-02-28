Ramos Arizpe: quedan dos sin vida al salir proyectados tras fuerte impacto contra una pipa

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 28 febrero 2026
    Ramos Arizpe: quedan dos sin vida al salir proyectados tras fuerte impacto contra una pipa
    La pipa de diésel terminó fuera de la carpeta asfáltica luego de intentar esquivar el impacto frontal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades estatales iniciaron la búsqueda del conductor de la pipa de combustible, quien huyó de la escena tras la colisión, dejando su unidad abandonada

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 20 de la carretera a Monclova, donde un choque frontal entre un camión de carga y una pipa dejó como saldo dos personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas. El camión de 3.5 toneladas circulaba con dirección hacia Ramos Arizpe cuando, de manera inesperada y sobre el kilómetro antes mencionado, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una pipa que transportaba diésel.

TE PUEDE INTERESAR: Omite alto, choca y termina volcado en el Centro de Saltillo

$!El camión de carga quedó con la cabina destrozada tras invadir el carril contrario en la carretera a Monclova.
El camión de carga quedó con la cabina destrozada tras invadir el carril contrario en la carretera a Monclova. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el fuerte impacto, la pipa salió del camino, mientras que el conductor del camión fue proyectado hacia la carpeta asfáltica, perdiendo la vida de manera instantánea en el lugar; el mismo, hasta el momento, no ha sido identificado.

Un acompañante que viajaba en el camión resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica, horas después se confirmó su muerte.

$!Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el peritaje en el kilómetro 20 durante la madrugada.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el peritaje en el kilómetro 20 durante la madrugada. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Se informó que el conductor de la pipa abandonó el sitio después del accidente, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para localizarlo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le realizará la necropsia de ley.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Fallecimientos

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?
Una toma amistosa

Una toma amistosa
El presidente estadounidense, Donald Trump, gesticula durante su asistencia a la “Ceremonia de Conmemoración de las Familias Ángeles” en la Casa Blanca.

Las inestables negociaciones de Trump
true

POLITICÓN: De los 4 regidores de Saltillo que van por diputación, uno tiene asegurada derrota
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Testigos confirmaron que la víctima fue agredida en dos momentos distintos, siendo el segundo impacto el que lo dejó inconsciente y provocó su fallecimiento días después.

Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
true

AHMSA: El futuro se ha tornado sombrío en extremo
Se suspendieron los vuelos que entraban y salían de Puerto Vallarta y Guadalajara.

¿Es seguro viajar a México en este momento?