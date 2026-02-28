Omite alto, choca y termina volcado en el Centro de Saltillo

Una volcadura se registró en pleno Centro de Saltillo luego de que un automovilista no respetara el señalamiento de alto, provocando un fuerte accidente en el cruce de las calles Rayón y Presidente Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas cuando el conductor de un Mazda blanco circulaba de sur a norte e omitió el alto obligatorio, quitándole el derecho de paso a una camioneta que transitaba por la vía preferencial.

