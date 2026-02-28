Omite alto, choca y termina volcado en el Centro de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Ambas unidades fueron declaradas como pérdida parcial y remitidas al corralón municipal
Una volcadura se registró en pleno Centro de Saltillo luego de que un automovilista no respetara el señalamiento de alto, provocando un fuerte accidente en el cruce de las calles Rayón y Presidente Cárdenas.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 00:45 horas cuando el conductor de un Mazda blanco circulaba de sur a norte e omitió el alto obligatorio, quitándole el derecho de paso a una camioneta que transitaba por la vía preferencial.
TE PUEDE INTERESAR: Homicidio en el bar Rabbit de Saltillo: Dos agresiones marcaron el destino fatal de Juan Carlos
Tras el impacto, la camioneta terminó volcada sobre uno de sus costados en la esquina del cruce, generando movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Tránsito Municipal.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas de gravedad; únicamente el conductor afectado presentó golpes menores y no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el retiro de las unidades, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.