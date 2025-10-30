$!Realiza MC encuentro en Saltillo para fortalecerse y definir la ruta a seguir de cara a las elecciones locales

Miembros de la dirigencia nacional y representantes estatales y municipales de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila y Nuevo León, se reunieron en Saltillo para afinar la estrategia a seguir rumbo a las próximas elecciones locales.

Luego de realizarse un diagnóstico de la situación política, económica y social de la entidad, se presentaron diversas propuestas, con base en las cuales se trazó una ruta de acción y fortalecimiento del partido.

Se abarcó lo relativo al tema electoral, activismo político, las agendas legislativas regionales y estatales, y la relación entre Federación y el Estado.

También se habló de salud, educación, urbanización y campo, además de la industrialización del silicio como “apuesta estratégica”, pues este mineral “puede convertir a Coahuila en epicentro de innovación tecnológica, médica y energética”.

Presente en la concentración, el delegado de MC en Coahuila refirió que el propósito central de la asamblea tiene qué ver con la “construcción, desde el diagnóstico colectivo, de una agenda que responda con dignidad y visión a los desafíos de nuestro tiempo”.