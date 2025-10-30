Realiza MC encuentro en Saltillo para fortalecerse y definir la ruta a seguir de cara a las elecciones locales
COMPARTIR
TEMAS
Entre otros temas, se abordó lo relativo al tema electoral, activismo político, la agenda legislativa y la relación entre Federación y el Estado.
Miembros de la dirigencia nacional y representantes estatales y municipales de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila y Nuevo León, se reunieron en Saltillo para afinar la estrategia a seguir rumbo a las próximas elecciones locales.
Luego de realizarse un diagnóstico de la situación política, económica y social de la entidad, se presentaron diversas propuestas, con base en las cuales se trazó una ruta de acción y fortalecimiento del partido.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas
Se abarcó lo relativo al tema electoral, activismo político, las agendas legislativas regionales y estatales, y la relación entre Federación y el Estado.
También se habló de salud, educación, urbanización y campo, además de la industrialización del silicio como “apuesta estratégica”, pues este mineral “puede convertir a Coahuila en epicentro de innovación tecnológica, médica y energética”.
Presente en la concentración, el delegado de MC en Coahuila refirió que el propósito central de la asamblea tiene qué ver con la “construcción, desde el diagnóstico colectivo, de una agenda que responda con dignidad y visión a los desafíos de nuestro tiempo”.
Consideró que la jornada de trabajo conjugó liderazgos, experiencias, juventud y análisis sensibles de la realidad coahuilenses.
Se trató de un diálogo en el que se consideraron “los dolores que viven nuestras comunidades: la juventud sin rumbo, las adicciones que desgarran hogares, la violencia que aún acecha a las mujeres, la falta de servicios básicos”, resumió.
Asimismo, se abordó lo relativo a “la crisis hídrica que amenaza el porvenir, la urgencia de vivienda digna, la necesidad de justicia en la región carbonífera y el sueño de un nuevo aeropuerto que conecte a Saltillo con el mundo”.
Respecto de algunos de los compromisos específicos que se asumieron, a finales de noviembre se realizará un curso de capacitación para el activismo, impartido por Jacobo Cheja y su equipo de la Secretaría de Activismo del partido.
Por otra parte, se fortalecerán las agendas municipales con enfoque territorial, ético y ciudadano, asimismo, se impulsará una nueva narrativa de justicia, desarrollo y dignidad para Coahuila.
Además del delegado nacional en Coahuila, estuvieron presentes en la reunión: Agustín Torres, secretario general de Acuerdos; Horacio Tijerina, delegado en Nuevo León; Jacobo Cheja, secretario general de Activismo; Alfonso Danao, coordinador en Coahuila; y coordinadores municipales de todo el estado.