Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inició una gira de trabajo en la ciudad de San Antonio, Texas, con la intención de fortalecer los vínculos culturales, económicos y educativos entre ambas ciudades, así como promover programas de seguridad e inclusión social. La comitiva estuvo acompañada por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quien participó activamente en los encuentros y visitas a instituciones locales. Durante su estancia, el presidente municipal sostuvo una reunión con Rubén Minutti Zanatta, Cónsul de México en San Antonio, donde se abordaron oportunidades para fomentar el comercio, atraer inversión y consolidar la cooperación con cámaras empresariales y fundaciones de la región. "Saltillo es la capital más segura de México, la más competitiva y con la mayor formalidad laboral, lo que contribuye para ser una buena opción para la llegada de inversiones, esto aunado a que se brindan las facilidades para ello", señaló Díaz González.

Además de los temas económicos, se discutieron acuerdos para promocionar a Saltillo a través de las iniciativas culturales y económicas del Consulado, así como estrategias de vinculación con la comunidad mexicana residente en San Antonio. El alcalde presentó las tradiciones, festivales y eventos culturales de la capital de Coahuila, destacando la riqueza de su patrimonio y su potencial como destino turístico y cultural. Uno de los objetivos principales de la gira fue explorar oportunidades educativas para jóvenes bilingües, con el fin de conectarlos con instituciones técnicas y community colleges en Estados Unidos. Díaz González enfatizó la importancia de facilitar el acceso a carreras técnicas como enfermería o ciberseguridad, fomentando la formación profesional y la preparación de jóvenes saltillenses para el mercado laboral internacional. INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS En el marco de la gira, Javier Díaz González y Luly López Naranjo visitaron el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón USA (CRIT USA), donde fueron recibidos por Federica Soriano, directora general de Fundación Teletón USA. Durante la visita, conocieron de cerca el modelo de atención integral que ofrece la institución, especializada en servicios de rehabilitación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y compartieron experiencias sobre programas de inclusión social, atención médica y desarrollo humano.