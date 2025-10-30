Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas

    La gira busca compartir experiencias exitosas en inclusión social y fortalecer vínculos institucionales con organizaciones estadounidenses, detalló el edil.

El alcalde Javier Díaz González realiza una gira de trabajo en San Antonio, enfocada en cooperación cultural, económica, educativa y de seguridad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inició una gira de trabajo en la ciudad de San Antonio, Texas, con la intención de fortalecer los vínculos culturales, económicos y educativos entre ambas ciudades, así como promover programas de seguridad e inclusión social. La comitiva estuvo acompañada por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quien participó activamente en los encuentros y visitas a instituciones locales.

Durante su estancia, el presidente municipal sostuvo una reunión con Rubén Minutti Zanatta, Cónsul de México en San Antonio, donde se abordaron oportunidades para fomentar el comercio, atraer inversión y consolidar la cooperación con cámaras empresariales y fundaciones de la región. “Saltillo es la capital más segura de México, la más competitiva y con la mayor formalidad laboral, lo que contribuye para ser una buena opción para la llegada de inversiones, esto aunado a que se brindan las facilidades para ello”, señaló Díaz González.

El alcalde Javier Díaz González realiza una gira de trabajo en San Antonio, Texas, enfocada en cooperación cultural, económica, educativa y de seguridad.
El alcalde Javier Díaz González realiza una gira de trabajo en San Antonio, Texas, enfocada en cooperación cultural, económica, educativa y de seguridad. FOTO: CORTESÍA

Además de los temas económicos, se discutieron acuerdos para promocionar a Saltillo a través de las iniciativas culturales y económicas del Consulado, así como estrategias de vinculación con la comunidad mexicana residente en San Antonio. El alcalde presentó las tradiciones, festivales y eventos culturales de la capital de Coahuila, destacando la riqueza de su patrimonio y su potencial como destino turístico y cultural.

Uno de los objetivos principales de la gira fue explorar oportunidades educativas para jóvenes bilingües, con el fin de conectarlos con instituciones técnicas y community colleges en Estados Unidos. Díaz González enfatizó la importancia de facilitar el acceso a carreras técnicas como enfermería o ciberseguridad, fomentando la formación profesional y la preparación de jóvenes saltillenses para el mercado laboral internacional.

INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS

En el marco de la gira, Javier Díaz González y Luly López Naranjo visitaron el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón USA (CRIT USA), donde fueron recibidos por Federica Soriano, directora general de Fundación Teletón USA. Durante la visita, conocieron de cerca el modelo de atención integral que ofrece la institución, especializada en servicios de rehabilitación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y compartieron experiencias sobre programas de inclusión social, atención médica y desarrollo humano.

$!La visita al CRIT USA incluyó un intercambio de experiencias con la Fundación Teletón USA, fortaleciendo políticas de bienestar e inclusión social.
La visita al CRIT USA incluyó un intercambio de experiencias con la Fundación Teletón USA, fortaleciendo políticas de bienestar e inclusión social.

“Esta visita representa una oportunidad para fortalecer los lazos con la red Teletón y consolidar el liderazgo de Saltillo como ciudad incluyente y modelo en políticas de bienestar social”, señaló Díaz González. Cabe recordar que Saltillo fue distinguida recientemente en México con la Medalla Gilberto Rincón Gallardo por la Inclusión 2025, reconocimiento otorgado por la Fundación Teletón en reconocimiento a las políticas y acciones de inclusión implementadas en la ciudad.

El alcalde reafirmó su compromiso de continuar impulsando programas que promuevan la inclusión y el bienestar de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores que viven con alguna discapacidad. Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar a Saltillo como una ciudad modelo en políticas de desarrollo social, inversión, educación y seguridad, capaz de proyectarse como referente regional en México y Estados Unidos.

