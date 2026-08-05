Realizan cateos puntos de venta de droga, en Saltillo
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Fueron inspeccionadas por la autoridad estatal y decomisaron sustancias ilegales
Dos viviendas señaladas por autoridades como presuntos puntos de venta de narcóticos fueron cateadas durante la noche de este miércoles en la colonia Rubén Jaramillo, donde se aseguraron diversas dosis de metanfetamina, además de un perro que quedó bajo resguardo de la Policía Ambiental de Saltillo.
El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el lote 5, manzana 8, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Tras ingresar al inmueble en cumplimiento de una orden judicial, los agentes realizaron una inspección en la que localizaron ocho bolsas que contenían una sustancia con características propias de la metanfetamina.
Durante la revisión también fue asegurado un perro de la raza rottweiler, el cual quedó a disposición de la Policía Ambiental de Saltillo para su resguardo y valoración, mientras concluyen las investigaciones correspondientes.
En el operativo participaron elementos del Agrupamiento Reacción Sureste (GRS), personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes brindaron seguridad perimetral y apoyo durante las diligencias.
Una vez concluidas las actuaciones en el primer inmueble, las corporaciones de seguridad se trasladaron a un segundo domicilio ubicado sobre la misma calle, el cual también era investigado por su presunta relación con actividades de narcomenudeo.
Los agentes ingresaron al inmueble mediante el uso de la fuerza, luego de ejecutar la orden de cateo. En la fachada se encontraba colocada una lona con la imagen de la Virgen de Guadalupe y, a un costado, una fotografía en memoria de Carlos Hernández, quien falleció hace más de dos años.
Al inspeccionar el interior de la vivienda, las autoridades localizaron otras 12 bolsas con una sustancia con características similares a la metanfetamina, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.
Tanto la droga asegurada como los indicios recabados en ambos inmuebles fueron embalados conforme a los protocolos de cadena de custodia para su análisis pericial. Asimismo, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para identificar y proceder legalmente contra quien o quienes resulten responsables por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio o suministro.