Realizan cateos puntos de venta de droga, en Saltillo

Dos viviendas señaladas por autoridades como presuntos puntos de venta de narcóticos fueron cateadas durante la noche de este miércoles en la colonia Rubén Jaramillo, donde se aseguraron diversas dosis de metanfetamina, además de un perro que quedó bajo resguardo de la Policía Ambiental de Saltillo.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el lote 5, manzana 8, en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Tras ingresar al inmueble en cumplimiento de una orden judicial, los agentes realizaron una inspección en la que localizaron ocho bolsas que contenían una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Durante la revisión también fue asegurado un perro de la raza rottweiler, el cual quedó a disposición de la Policía Ambiental de Saltillo para su resguardo y valoración, mientras concluyen las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos del Agrupamiento Reacción Sureste (GRS), personal de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes brindaron seguridad perimetral y apoyo durante las diligencias.