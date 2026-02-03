Realizan performance vial en Saltillo para prevenir accidentes automovilísticos

Con el objetivo de impulsar la seguridad vial y prevenir accidentes automovilísticos, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo un performance de concientización al norte de la ciudad, dirigido principalmente a jóvenes y automovilistas que transitan por una de las vialidades con mayor afluencia vehicular.

La actividad fue organizada a través del Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y se desarrolló en el cruce de los bulevares José Musa de León y José María Rodríguez, punto estratégico para generar impacto visual y sensibilizar a la población.

Durante el evento se realizó una simulación de un accidente automovilístico, así como la recreación de los trabajos que llevan a cabo los elementos de Protección Civil y Bomberos para el rescate y atención de personas lesionadas, mostrando las consecuencias reales de una conducción irresponsable.