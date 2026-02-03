Realizan performance vial en Saltillo para prevenir accidentes automovilísticos
La actividad se llevó a cabo al norte de la ciudad, en el cruce de los bulevares José Musa de León y José María Rodríguez
Con el objetivo de impulsar la seguridad vial y prevenir accidentes automovilísticos, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo un performance de concientización al norte de la ciudad, dirigido principalmente a jóvenes y automovilistas que transitan por una de las vialidades con mayor afluencia vehicular.
La actividad fue organizada a través del Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y se desarrolló en el cruce de los bulevares José Musa de León y José María Rodríguez, punto estratégico para generar impacto visual y sensibilizar a la población.
Durante el evento se realizó una simulación de un accidente automovilístico, así como la recreación de los trabajos que llevan a cabo los elementos de Protección Civil y Bomberos para el rescate y atención de personas lesionadas, mostrando las consecuencias reales de una conducción irresponsable.
En el lugar estuvieron presentes César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; y Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, quienes respaldaron la estrategia preventiva impulsada por el municipio.
“Con esto buscamos crear conciencia entre la población, sobre todo en las y los jóvenes, para evitar accidentes automovilísticos que pueden causar grandes daños tanto para ellos como para terceras personas”, señaló Abraham Ramírez Espinoza.
Como parte de la jornada, jóvenes y personal del Instituto Municipal de la Juventud entregaron folletos informativos a los automovilistas que circulaban por la zona, reforzando los mensajes de prevención. Además, se promovieron frases de concientización como: “Si tomaste, entrega las llaves, no tu vida”, “Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección”, “Después de la fiesta el riesgo no acaba”, “Manejar borracho es la peor decisión” y “Tu vida no es un juego”.
Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Saltillo busca fortalecer una cultura de responsabilidad vial, reducir accidentes y proteger la vida de conductores, peatones y familias que transitan diariamente por la ciudad.