Saltillo: gana empresa lagunera licitación para ampliar el bulevar Las Torres

La empresa lagunera Jibe Construcciones y Pavimentos, constituida en Torreón de acuerdo al Registro Público del Comercio, ganó la licitación para construir la ampliación del bulevar Las Torres al poniente de Saltillo.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el fallo correspondiente a la obra que conectará el Periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza en su reciente ampliación.

Con ello se pretende que los habitantes de sectores como Villas Castellana, Real Ankara, Rocal, Satélite, Saltillo 2000, Santa Fe Biznaga o Triana puedan acceder al centro y oriente de la ciudad sin atravesar necesariamente el Periférico.

Los documentos oficiales de la licitación exponen que se contemplan dos cuerpos de vialidad con dos carriles para vehículos cada uno, un carril para bicicletas y banquetas a cada lado.

El monto aprobado para la ejecución de la obra fue de 63 millones 655 mil 5 pesos, siendo esta la propuesta más económica. Pavimentos y Edificaciones del Norte, S. A. de C. V. propuso 64 millones 576 mil pesos mientras que Sierra Construcción y Pavimentación propuso 65 millones 437 mil.

De acuerdo al dictamen del fallo, la obra iniciaría este martes 3 de febrero y se espera culmine los trabajos el 30 de septiembre de este año, es decir 240 días naturales después.

La convocatoria se emitió desde el pasado 18 de diciembre, se realizó la visita al sitio de los trabajos el día 22, la junta de aclaraciones el 24 y el acto de apertura de proposiciones el pasado 26 de enero.