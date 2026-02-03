Saltillo: gana empresa lagunera licitación para ampliar el bulevar Las Torres

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Saltillo: gana empresa lagunera licitación para ampliar el bulevar Las Torres
    La obra, que inicia este 3 de febrero y concluirá en septiembre, conectará el Periférico Luis Echeverría con Nazario Ortiz Garza, beneficiando la movilidad de colonias como Saltillo 2000 y Santa Fe. FOTO: GOOGLE MAPS

El contrato fue asignado por 63.6 millones de pesos y se planea que la obra concluya en septiembre de este año

La empresa lagunera Jibe Construcciones y Pavimentos, constituida en Torreón de acuerdo al Registro Público del Comercio, ganó la licitación para construir la ampliación del bulevar Las Torres al poniente de Saltillo.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) emitió el fallo correspondiente a la obra que conectará el Periférico Luis Echeverría con el bulevar Nazario Ortiz Garza en su reciente ampliación.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Tomás Gutiérrez ‘Ramos Atiende’, asistente virtual por medio de Whatsapp

Con ello se pretende que los habitantes de sectores como Villas Castellana, Real Ankara, Rocal, Satélite, Saltillo 2000, Santa Fe Biznaga o Triana puedan acceder al centro y oriente de la ciudad sin atravesar necesariamente el Periférico.

Los documentos oficiales de la licitación exponen que se contemplan dos cuerpos de vialidad con dos carriles para vehículos cada uno, un carril para bicicletas y banquetas a cada lado.

El monto aprobado para la ejecución de la obra fue de 63 millones 655 mil 5 pesos, siendo esta la propuesta más económica. Pavimentos y Edificaciones del Norte, S. A. de C. V. propuso 64 millones 576 mil pesos mientras que Sierra Construcción y Pavimentación propuso 65 millones 437 mil.

De acuerdo al dictamen del fallo, la obra iniciaría este martes 3 de febrero y se espera culmine los trabajos el 30 de septiembre de este año, es decir 240 días naturales después.

La convocatoria se emitió desde el pasado 18 de diciembre, se realizó la visita al sitio de los trabajos el día 22, la junta de aclaraciones el 24 y el acto de apertura de proposiciones el pasado 26 de enero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Licitaciones
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
En Coahuila, familias preservan la tradición del Día de la Candelaria mediante la vestimenta del Niño Dios y la preparación de alimentos típicos, una costumbre que refuerza la identidad cultural y religiosa del estado.

Destaca a nivel nacional la riqueza y belleza de las vestimentas de los Niños Dios de Coahuila
El Economic Policy Innovation Institute señalñó que Estados Unidos no aprovechó completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

Aranceles de Trump ha provocado que el resto del mundo diversifique sus economías
Con 1.91 metros de estatura, el coahuilense se suma a la renovación de la defensiva universitaria.

De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL
Personas observan una instalación de arte de protesta para conmemorar el cumpleaños de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, en el National Mall, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington.

El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?