Realizarán jornada de esterilización en la colonia Omega, Saltillo

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    Realizarán jornada de esterilización en la colonia Omega, Saltillo
    La jornada ofrecerá servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para caninos y felinos en la colonia Omega. CORTESÍA

El servicio tendrá una cuota de recuperación de 203 pesos; habrá vacunación y desparasitación gratuitas, además de un ayuno obligatorio de 8 horas para los animales

Este viernes 30 de octubre, el Ayuntamiento de Saltillo llevará a cabo una jornada de atención para seres sintientes en el Centro Comunitario de la colonia Omega, ubicado en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

El servicio de esterilización, tanto para caninos como para felinos, tendrá una cuota de recuperación de 203 pesos. Durante la jornada, los asistentes también podrán acceder a servicios de vacunación y desparasitación de manera totalmente gratuita.

Para acceder a la esterilización es necesario agendar una cita previa al teléfono 844-881-97-35. Las autoridades indicaron que los animales deben acudir con un ayuno obligatorio de 8 horas antes del procedimiento.

En el caso de los perros, es necesario llevarlos con cobija y correa. Para los gatos, es indispensable transportarlos en una jaula o transportadora y con cobija para su resguardo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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