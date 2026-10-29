Realizarán jornada de esterilización en la colonia Omega, Saltillo

Este viernes 30 de octubre, el Ayuntamiento de Saltillo llevará a cabo una jornada de atención para seres sintientes en el Centro Comunitario de la colonia Omega, ubicado en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

El servicio de esterilización, tanto para caninos como para felinos, tendrá una cuota de recuperación de 203 pesos. Durante la jornada, los asistentes también podrán acceder a servicios de vacunación y desparasitación de manera totalmente gratuita.