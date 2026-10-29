Realizarán jornada de esterilización en la colonia Omega, Saltillo
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El servicio tendrá una cuota de recuperación de 203 pesos; habrá vacunación y desparasitación gratuitas, además de un ayuno obligatorio de 8 horas para los animales
Este viernes 30 de octubre, el Ayuntamiento de Saltillo llevará a cabo una jornada de atención para seres sintientes en el Centro Comunitario de la colonia Omega, ubicado en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.
El servicio de esterilización, tanto para caninos como para felinos, tendrá una cuota de recuperación de 203 pesos. Durante la jornada, los asistentes también podrán acceder a servicios de vacunación y desparasitación de manera totalmente gratuita.
Para acceder a la esterilización es necesario agendar una cita previa al teléfono 844-881-97-35. Las autoridades indicaron que los animales deben acudir con un ayuno obligatorio de 8 horas antes del procedimiento.
En el caso de los perros, es necesario llevarlos con cobija y correa. Para los gatos, es indispensable transportarlos en una jaula o transportadora y con cobija para su resguardo.