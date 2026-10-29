El bloque de Netanyahu mantiene la ventaja sobre la oposición en las elecciones israelíes mientras continúa el recuento de votos

El partido Likud de Netanyahu obtuvo 1.085.162 votos (20,65%) después de que se hubieran contabilizado 5.278.597 votos en 12.032 colegios electorales, según informó el comité en una actualización a las 9:08 a. m.

El bloque de partidos de derecha y religiosos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , mantenía la ventaja sobre la oposición el jueves por la mañana, según los resultados parciales actualizados del Comité Electoral Central.

El bloque de Netanyahu, que también incluye a Judaísmo Unido de la Torá (293.990, 5,59%), Otzma Yehudit (292.985, 5,58%), Shas (277.689, 5,28%) y Sionismo Religioso-Zehut (250.996, 4,78%), obtuvo 2.200.822 votos, o el 41,88%.

Según los resultados parciales, se proyectaba que el bloque de Netanyahu obtendría 53 escaños, en comparación con los 48 de la oposición y los 19 de los partidos árabes, aunque las cifras aún estaban sujetas a cambios, según los medios israelíes.

Netanyahu celebró a primera hora del miércoles los resultados de la votación, afirmando que demostraban sin lugar a dudas que el “Likud es el partido más grande de Israel”.

“¿Recuerdan cómo los canales de propaganda manipularon la opinión pública? El Likud —18 escaños, 19 escaños— sabían desde el principio que era mentira”, dijo Netanyahu, refiriéndose a las encuestas publicadas por varios canales de noticias israelíes.

“Intentaron disuadirlos, simplemente disuadirlos, de ir a votar. Eso fue lo que pasó aquí. Bueno, lo primero que ha quedado claro es que el Likud es el partido más grande de Israel. Eso es indiscutible”, continuó.

Según el primer ministro, lo segundo que ha quedado claro es que el bloque de derecha cuenta con una clara y abrumadora mayoría entre la población sionista, entre la población judía y entre todos aquellos que apoyan un Estado judío.

Netanyahu añadió: «Y por eso dije, y lo repito, que debemos establecer un gobierno nacional fuerte de derecha... No debemos, bajo ningún concepto, poner en riesgo a Israel formando un gobierno que dependa de partidos antisionistas, partidos que se oponen a nuestra propia existencia».

Si bien Netanyahu aún no tenía claro el camino para alcanzar los 61 escaños necesarios para formar una coalición de gobierno, los resultados parciales, de mantenerse, podrían colocarlo en una posición privilegiada para tener la primera oportunidad de formar el próximo gobierno de Israel.

Una vez que se publiquen los resultados oficiales el 4 de noviembre, el presidente israelí Isaac Herzog consultará con los líderes de los partidos antes de encomendarle al legislador que, a su juicio, está mejor posicionado para formar gobierno.