El bloque de Netanyahu mantiene la ventaja sobre la oposición en las elecciones israelíes mientras continúa el recuento de votos
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El partido Likud de Netanyahu obtuvo 1.085.162 votos (20,65%) después de que se hubieran contabilizado 5.278.597 votos en 12.032 colegios electorales
El bloque de partidos de derecha y religiosos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantenía la ventaja sobre la oposición el jueves por la mañana, según los resultados parciales actualizados del Comité Electoral Central.
El partido Likud de Netanyahu obtuvo 1.085.162 votos (20,65%) después de que se hubieran contabilizado 5.278.597 votos en 12.032 colegios electorales, según informó el comité en una actualización a las 9:08 a. m.
El bloque de Netanyahu, que también incluye a Judaísmo Unido de la Torá (293.990, 5,59%), Otzma Yehudit (292.985, 5,58%), Shas (277.689, 5,28%) y Sionismo Religioso-Zehut (250.996, 4,78%), obtuvo 2.200.822 votos, o el 41,88%.
Según los resultados parciales, se proyectaba que el bloque de Netanyahu obtendría 53 escaños, en comparación con los 48 de la oposición y los 19 de los partidos árabes, aunque las cifras aún estaban sujetas a cambios, según los medios israelíes.
Netanyahu celebró a primera hora del miércoles los resultados de la votación, afirmando que demostraban sin lugar a dudas que el “Likud es el partido más grande de Israel”.
“¿Recuerdan cómo los canales de propaganda manipularon la opinión pública? El Likud —18 escaños, 19 escaños— sabían desde el principio que era mentira”, dijo Netanyahu, refiriéndose a las encuestas publicadas por varios canales de noticias israelíes.
“Intentaron disuadirlos, simplemente disuadirlos, de ir a votar. Eso fue lo que pasó aquí. Bueno, lo primero que ha quedado claro es que el Likud es el partido más grande de Israel. Eso es indiscutible”, continuó.
Según el primer ministro, lo segundo que ha quedado claro es que el bloque de derecha cuenta con una clara y abrumadora mayoría entre la población sionista, entre la población judía y entre todos aquellos que apoyan un Estado judío.
Netanyahu añadió: «Y por eso dije, y lo repito, que debemos establecer un gobierno nacional fuerte de derecha... No debemos, bajo ningún concepto, poner en riesgo a Israel formando un gobierno que dependa de partidos antisionistas, partidos que se oponen a nuestra propia existencia».
Si bien Netanyahu aún no tenía claro el camino para alcanzar los 61 escaños necesarios para formar una coalición de gobierno, los resultados parciales, de mantenerse, podrían colocarlo en una posición privilegiada para tener la primera oportunidad de formar el próximo gobierno de Israel.
Una vez que se publiquen los resultados oficiales el 4 de noviembre, el presidente israelí Isaac Herzog consultará con los líderes de los partidos antes de encomendarle al legislador que, a su juicio, está mejor posicionado para formar gobierno.
No tiene por qué ser el líder del partido más grande, lo que significa que Netanyahu no tiene garantizada la oportunidad.
El miércoles, Herzog instó a los partidos políticos a abordar las consultas para formar coalición con una mentalidad abierta, haciendo hincapié en la necesidad de evitar otra votación.
«Debemos hacer todo lo posible, sobre todo después de lo ocurrido ayer, para evitar otras elecciones», declaró Herzog durante una reunión en la residencia presidencial de Jerusalén. «Espero que todos los que vengan aquí lo hagan con la mente abierta».
«Recibiré los resultados oficiales la semana que viene del juez Sohlberg», dijo Herzog, refiriéndose al presidente del Comité Electoral Central, Noam Sohlberg. «Después, iniciaré el proceso de consulta aquí, escucharé a cada facción, haré preguntas y mantendré conversaciones».
El proceso de formación de gobierno sigue un calendario establecido por ley. El primer candidato que Herzog designe dispone de 28 días, con una posible prórroga de 14 días, para formar una coalición. Si no lo consigue, el presidente puede designar a otro candidato con 28 días adicionales.
Si ese intento también fracasa, o si el presidente determina que no hay posibilidad de formar gobierno, una coalición de al menos 61 diputados tendrá 21 días para solicitar al presidente que designe un candidato alternativo. Dicho candidato tendrá entonces 14 días para formar gobierno.
Si no se logra formar gobierno, se convocarían nuevas elecciones aproximadamente 90 días después. Herzog se ha comprometido a intentar evitar ese desenlace, declarando: «Haré todo lo posible para que no haya elecciones repetidas».
La votación para la 26ª Knesset marcó las primeras elecciones generales del estado judío desde la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.