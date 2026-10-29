TecNM Saltillo entrega respuesta al pliego petitorio, pero sigue sin acuerdos para liberar V. Carranza

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    TecNM Saltillo entrega respuesta al pliego petitorio, pero sigue sin acuerdos para liberar V. Carranza
    El bloqueo estudiantil continúa sobre el bulevar Venustiano Carranza, mientras la institución busca alcanzar acuerdos con los manifestantes. MARTÍN ROJAS

El TecNM Saltillo entregó una respuesta por escrito a las 13 demandas iniciales y una carta de no represalias, pero las negociaciones continúan sin acuerdos para retirar el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza

La dirección del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo informó que mantiene abiertas las negociaciones con los estudiantes en protesta y aseguró que entregó por escrito una respuesta a sus 13 demandas iniciales, acompañada de compromisos, responsables y fechas. Sin embargo, los encuentros del miércoles concluyeron sin acuerdos para liberar el bulevar Venustiano Carranza.

La postura fue difundida la noche del miércoles 28 de octubre, luego de una jornada en la que autoridades educativas y representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal buscaron avanzar en la resolución del conflicto con el alumnado.

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De acuerdo con el comunicado, durante el miércoles se realizaron dos acercamientos con los jóvenes, pero las partes no lograron concretar un entendimiento que permitiera retirar el bloqueo de la vialidad, donde continúa la manifestación estudiantil.

Uno de los principales pasos anunciados por la institución fue la entrega de una respuesta formal al pliego petitorio, junto con una carta de no represalias. Ambos documentos fueron recibidos por los estudiantes; no obstante, después de revisarlos, expresaron desacuerdos con algunos de sus planteamientos.

La dirección sostuvo que el documento presentado responde a las 13 solicitudes formuladas originalmente e incluye compromisos específicos, así como responsables y fechas para su cumplimiento, características que, aseguró, habían sido solicitadas por los propios manifestantes.

Sin embargo, la institución señaló que las exigencias estudiantiles aumentaron durante las negociaciones y que, ante ello, se incorporaron nuevas peticiones a las que también se les habría dado respuesta favorable mediante compromisos establecidos.

DIRECTORA ACUDIÓ A PRESENTAR LA PROPUESTA

La directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, participó directamente en las conversaciones. Durante la mañana de ayer miércoles salió a dialogar con distintos grupos de estudiantes, quienes le expusieron necesidades a las que, según la versión oficial, accedió.

$!La dirección del TecNM Saltillo aseguró que entregó por escrito su respuesta al pliego petitorio y una carta de no represalias.
La dirección del TecNM Saltillo aseguró que entregó por escrito su respuesta al pliego petitorio y una carta de no represalias. MARTÍN ROJAS

Más tarde, alrededor de las 19:00 horas, la funcionaria regresó para presentar el pliego petitorio con los agregados solicitados. En esa ocasión estuvo acompañada por representantes de los tres órdenes de gobierno y del Consejo Nacional de Estudiantes del TecNM (CNEST).

Entre los asistentes estuvieron Juan Dávila Tovar, delegado federal de Gobernación en Coahuila; Felipe de Jesús Flores de la Peña, subsecretario de Enlace de Gobierno estatal, y Jesús Guerrero, representante del Municipio de Saltillo.

También participaron Conrado Zapata, del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE); Norma Alicia Hernández Rodríguez, vicepresidenta del CNEST en la Zona Noreste, en representación de su presidente, Jorge Morales Santos, y Oswaldo Maldonado Serrano, integrante de la agrupación. Asimismo, acudieron subdirectores y jefes de departamento del Tecnológico.

ESTUDIANTES REVISARÁN EL DOCUMENTO

Los representantes del movimiento indicaron a las autoroidades educativas que revisarían nuevamente la propuesta y que posteriormente acudirían con una comitiva al Centro de Información del plantel para continuar las conversaciones.

La mañana de este jueves, un reportero de VANGUARDIA acudió al lugar donde se mantiene la protesta estudiantil; sin embargo, algunos jóvenes señalaron que no querían a la prensa cerca y se negaron a ofrecer declaraciones sobre el avance de las negociaciones con las autoridades del TecNM Saltillo.

$!La dirección del TecNM Saltillo ofreció disculpas a la ciudadanía por las molestias del bloqueo y reiteró que busca resolver el conflicto mediante acuerdos con los estudiantes.
La dirección del TecNM Saltillo ofreció disculpas a la ciudadanía por las molestias del bloqueo y reiteró que busca resolver el conflicto mediante acuerdos con los estudiantes. MARTÍN ROJAS

Pese a la falta de avances, el TecNM Saltillo reiteró su disposición a negociar y dijo reconocer el derecho de los estudiantes a expresarse libremente. La institución afirmó que trabaja en los temas centrales del movimiento con la intención de alcanzar una solución que permita liberar el bulevar Venustiano Carranza.

Finalmente, la dirección ofreció una disculpa a la sociedad saltillense por las molestias ocasionadas por la protesta y sostuvo que su objetivo es resolver las diferencias mediante acuerdos que den respuesta a las demandas del alumnado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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