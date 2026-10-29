POLITICÓN: Protesta del Tec Saltillo pone nerviosas a las autoridades de la UAdeC

I. VACÍO I Si no hay señal en contrario, el Consejo General del INE designará hoy a Karla Ivonne Natividad González como nueva consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila y ello tendrá, como se adelantó en este espacio hace un par de semanas, consecuencias más allá del órgano comicial de la entidad. Y es que, como se sabe, al ser designada al frente del IEC, Natividad González abandonará la presidencia del Sistema Anticorrupción, que asumió apenas a principios del mes. Pero no sólo eso, sino que su ausencia dejará al Consejo de Participación Ciudadana sin quórum para sesionar, porque se quedará solamente con dos de sus cinco integrantes. II. VACÍO II No debería ser así, porque a estas alturas ya tendría que haberse designado al menos a la persona que ocupara la vacante que dejó la salida de Juan Carlos Guzmán. El problema es que la Comisión de Selección, encargada de tales designaciones, nunca publicó la convocatoria correspondiente, la cual debió ponerse en circulación desde julio pasado. ¿Por qué no se convocó al proceso de selección? Los enterados dicen que quien toma las decisiones en relación con estos procesos andaba ocupado con otras cosas más importantes... ¿Será?

III. ARGUMENTO FORZADO La representante del PT ante el IEC, Diana Isabel Hernández Aguilar, cuestionó la propuesta de Karla Natividad para presidir el Instituto. Entre sus argumentos mencionó que ha participado como socia en empresas. ¿Y eso qué demuestra? La propia aspirante incluyó esa actividad en la información presentada al INE y su trayectoria empresarial también la llevó a la vicepresidencia de Coparmex Coahuila Sureste. Los perfiles deben revisarse, por supuesto, pero convertir una ocupación declarada en motivo de sospecha exige algo más que mencionarla. Para quienes estaban en la mesa del Consejo, nos cuentan, la fragilidad del argumento no fue precisamente una sorpresa. IV. VIEJAS MAÑAS Quienes recuerdan el paso de Diana Hernández como representante de Morena ante el IEC dicen haber visto ya esa escena: intervenciones que, según sus críticos, dejaban la impresión de que no había leído los proyectos de acuerdo. Cuando recibía cuestionamientos, también acusaba violencia política de género. Esas denuncias deben atenderse con seriedad, lo mismo que las preguntas sobre su trabajo. Su nueva crítica evidenció –otra vez– su incapacidad.

V. URGE SALIDA El Tecnológico de Saltillo aceptó atender el pliego de los estudiantes y ahora espera su respuesta para llegar a un acuerdo. La directora, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, pidió la intervención de los gobiernos estatal y municipal de Saltillo y, aunque el conflicto es con una institución federal, las autoridades locales intervinieron para buscar una salida, pues existe una afectación en buena parte de la ciudad: con Venustiano Carranza cerrado, trasladarse se ha convertido en una prueba de paciencia. Los alumnos quieren respuestas y los saltillenses necesitan recuperar la vialidad. Ojalá que, entre tantas autoridades sentadas a la mesa, la solución aparezca pronto. VI. AL OTRO LADO Los estudiantes del Tecnológico piden cuentas claras, mejores instalaciones y atención a denuncias de presunto acoso. La Dirección dice que ya empezó a atender sus reclamos; falta conocer qué responderán ellos. Y mientras se busca un acuerdo, nos cuentan que del otro lado de la calle, en la UAdeC, hay autoridades mirando el plantón con nerviosismo. Temen que la protesta anime a sus propios alumnos a levantar la voz. El movimiento es de los Burros Pardos, pero parece que algunos Lobos ya no están durmiendo tan tranquilos.

VII. PARALELISMOS Tras el arresto, en Eagle Pass, Texas, del empresario mexicoamericano Julio Rodolfo González, a quien se vincula con el tráfico de huachicol de Estados Unidos a México, hay quienes han comenzado a encontrar paralelismos entre este caso y el de la denominada “Megadeuda” coahuilense. Y es que, como en el caso del desfalco a las arcas coahuilenses, en el cual el principal implicado, Javier Villarreal Hernández, sigue a la espera de sentencia, podría ocurrir que sean las autoridades del vecino país quienes realicen la investigación más profunda de un problema que tiene fuertes repercusiones en México, debido al daño fiscal que produce. VIII. ¿PASARÁ IGUAL? Y es que, igual que ocurrió con el extodopoderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira, al empresario texano se le está acusando de lavado de dinero, es decir, de utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para blanquear el dinero proveniente de la introducción ilegal de combustible a México. ¿Estará al tanto de esta investigación la Fiscalía de Ernestina Godoy? ¿O va a pasar como con el caso coahuilense, que a ninguna autoridad de este lado de la frontera le pareció importante darle seguimiento?