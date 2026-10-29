Invitan a la Carrera Cristo Rey 5K y 8K en Saltillo; conoce cómo inscribirte

El atletismo y la participación vecinal se encontrarán el próximo domingo 22 de noviembre en Saltillo, cuando la Iglesia Cristo Rey convoque a corredores y familias a participar en su carrera de 5 y 8 kilómetros, una actividad cuya recaudación se destinará a la construcción de la torre del recinto religioso. La competencia comenzará a las 7:45 horas frente a la iglesia, ubicada en la colonia Libertad, en el sector de La Aurora. Para esta edición, el comité organizador decidió dedicar la carrera a José Pilar Valdés, quien impulsó las primeras competencias de esta comunidad durante la década de los setenta.

El evento recupera una tradición que, después de completar ocho ediciones en su primera etapa, permaneció fuera del calendario durante un tiempo. En 2025 volvió a celebrarse y ahora tendrá una nueva convocatoria para mantener vigente el encuentro deportivo entre los habitantes del sector y los corredores de otros puntos de la ciudad. Integrantes del comité organizador destacaron el propósito de dar continuidad a esta iniciativa, que combina la actividad física con la cooperación para mejorar las instalaciones de la iglesia. La convocatoria está dirigida tanto a quienes practican el atletismo de manera habitual como a quienes buscan sumarse a una carrera local con un objetivo comunitario.

COSTOS, KIT Y PREMIOS Quienes deseen participar en las distancias de 5 y 8 kilómetros deberán cubrir una cuota de 300 pesos. La inscripción incluye playera, número de competidor y medalla, de acuerdo con la información de la convocatoria. También se contempla la participación infantil, con un costo de 120 pesos. Las categorías anunciadas para los menores son de 7 a 9 años y de 10 a 11 años, con premiación mediante regalos sorpresa. En las ramas varonil y femenil, los tres primeros lugares recibirán premios económicos. El primer puesto obtendrá 4 mil pesos, el segundo lugar recibirá 2 mil pesos y el tercero se llevará mil pesos. La convocatoria incluye además reconocimientos especiales para el mejor corredor o corredora del barrio y para el adulto mayor, con la intención de dar espacio a participantes de distintos perfiles y edades. INSCRIPCIONES ABIERTAS Las personas interesadas pueden consultar los detalles y el proceso de registro a través del grupo de Facebook Amigos de la Libertad, donde se comparte la información del evento. El cartel también incluye un código QR para conocer la ruta. La Carrera Cristo Rey “José Pilar Valdés” buscará reunir nuevamente a la comunidad alrededor del deporte, con un recorrido por las calles de la colonia y una meta que no termina en la línea de llegada: contribuir a una obra que forma parte del proyecto de la iglesia y de la vida comunitaria del sector.

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