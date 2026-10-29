Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso

La Secretaría de Educación del estado confirmó la suspensión de clases para alumnos de este nivel educativo en toda la entidad, por lo que el periodo de descanso abarcará del viernes al lunes, con el regreso a las aulas previsto para el martes 3 de noviembre.

La comunidad estudiantil de educación básica en Coahuila disfrutará de un descanso de cuatro días con motivo de la sesión del Consejo Técnico Escolar y la conmemoración del Día de Muertos, fechas que permitirán suspender las actividades escolares este viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

El director de los Servicios Educativos en la región, el profesor Benito Luis Costilla, explicó que el viernes estará destinado a las actividades correspondientes al Consejo Técnico Escolar, una jornada de trabajo en la que el personal docente aborda temas relacionados con la planeación, el seguimiento académico y las estrategias para mejorar el aprendizaje.

En tanto, el lunes 2 de noviembre corresponde a la conmemoración del Día de Muertos, fecha en la que no habrá actividades escolares para los estudiantes de educación básica.

Costilla precisó que estos días de descanso no representan una alteración al calendario escolar establecido para el ciclo 2026-2027, que contempla un total de 185 días efectivos de clases.

El funcionario destacó que, durante los primeros meses del ciclo escolar, las actividades académicas se han desarrollado a un ritmo favorable y conforme a lo programado por las autoridades educativas.

La suspensión temporal de clases forma parte de la organización prevista para el ciclo, por lo que las escuelas deberán continuar con sus actividades habituales una vez concluido el periodo de descanso.

PREPARAN CIERRE DE AÑO ESCOLAR

De acuerdo con el calendario, el ciclo escolar continuará durante noviembre y las primeras semanas de diciembre, antes de dar paso al receso por las fiestas decembrinas, previsto a partir del 21 de diciembre.

Las autoridades educativas mantienen así la programación académica para concluir el primer tramo del ciclo escolar sin afectar los días efectivos de enseñanza establecidos para los estudiantes de nivel básico en Coahuila.