Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Megapuente escolar en Coahuila: estudiantes tendrán cuatro días de descanso
    El viernes 30 de octubre se destinará a las actividades del Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para los alumnos. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

COMPARTIR

TEMAS


Asueto
Educación
Festividades

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Estudiantes de educación básica en Coahuila descansarán del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre; las clases se reanudarán el martes 3

La comunidad estudiantil de educación básica en Coahuila disfrutará de un descanso de cuatro días con motivo de la sesión del Consejo Técnico Escolar y la conmemoración del Día de Muertos, fechas que permitirán suspender las actividades escolares este viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

La Secretaría de Educación del estado confirmó la suspensión de clases para alumnos de este nivel educativo en toda la entidad, por lo que el periodo de descanso abarcará del viernes al lunes, con el regreso a las aulas previsto para el martes 3 de noviembre.

TecNM Saltillo entrega respuesta al pliego petitorio, pero sigue sin acuerdos para liberar V. Carranza

El director de los Servicios Educativos en la región, el profesor Benito Luis Costilla, explicó que el viernes estará destinado a las actividades correspondientes al Consejo Técnico Escolar, una jornada de trabajo en la que el personal docente aborda temas relacionados con la planeación, el seguimiento académico y las estrategias para mejorar el aprendizaje.

En tanto, el lunes 2 de noviembre corresponde a la conmemoración del Día de Muertos, fecha en la que no habrá actividades escolares para los estudiantes de educación básica.

Costilla precisó que estos días de descanso no representan una alteración al calendario escolar establecido para el ciclo 2026-2027, que contempla un total de 185 días efectivos de clases.

El funcionario destacó que, durante los primeros meses del ciclo escolar, las actividades académicas se han desarrollado a un ritmo favorable y conforme a lo programado por las autoridades educativas.

La suspensión temporal de clases forma parte de la organización prevista para el ciclo, por lo que las escuelas deberán continuar con sus actividades habituales una vez concluido el periodo de descanso.

PREPARAN CIERRE DE AÑO ESCOLAR

De acuerdo con el calendario, el ciclo escolar continuará durante noviembre y las primeras semanas de diciembre, antes de dar paso al receso por las fiestas decembrinas, previsto a partir del 21 de diciembre.

Las autoridades educativas mantienen así la programación académica para concluir el primer tramo del ciclo escolar sin afectar los días efectivos de enseñanza establecidos para los estudiantes de nivel básico en Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asueto
Educación
Festividades

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Escudo de las Américas

Escudo de las Américas
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Carece de representatividad empresariado de Monclova
La cercanía entre vivienda y empleo puede reducir gastos de traslado y liberar tiempo para actividades personales y familiares. En la imagen, Veredas Residencial. FOTO: OMAR SAUCEDO

Saltillo: ¿Cuál es el verdadero costo de vivir lejos del trabajo?
Los manifestantes entregaron un escrito formal en el que advierten sobre los riesgos operativos y económicos del nuevo modelo judicial.

Abogados bloquean la Francisco Coss en Saltillo; piden frenar traslado de juzgados
La Liga de la Sierra de Arteaga prohibió las apuestas entre los equipos que compiten por el campeonato.

Liga de la Sierra de Arteaga veta el Campo de Escobedo y prohíbe apuestas en el campeonato
El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami.

Flávio Bolsonaro se declara como el ‘verdadero presidente electo de Brasil’
El papa León XIV saluda con la mano a su llegada a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 28 de octubre de 2026.

Dice alto funcionario del Vaticano que el cáncer de León XIV ‘cambia las reglas’ del papado