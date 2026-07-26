Recibe Policía de Saltillo certificación CALEA de Estados Unidos, el máximo estándar policial

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo alcanzó uno de los reconocimientos más importantes para una corporación policial al obtener la acreditación internacional de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA) , organismo de Estados Unidos que certifica a instituciones de seguridad que cumplen con los más altos estándares de operación, transparencia y profesionalización.

La distinción fue entregada en la ciudad de Omaha, Nebraska, al comisionado Miguel Ángel Garza Félix, quien recibió el reconocimiento de manos del director ejecutivo de CALEA, W. Craig Hartley Jr. La certificación acredita que la corporación municipal implementa procesos policiales alineados con criterios internacionales y que superó un riguroso proceso de revisión y evaluación.

El anuncio se produce en un contexto favorable para la capital coahuilense, luego de que la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubicó a Saltillo como la capital con mejor percepción de seguridad del país, la ciudad de más de un millón de habitantes más segura de México y la tercera con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional. Además, la Policía Municipal fue posicionada entre las mejor evaluadas del país al ocupar el tercer lugar en efectividad y el cuarto en confianza ciudadana.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que estos resultados responden a una estrategia de seguridad que comenzó durante la administración del ahora gobernador Manolo Jiménez Salinas y que se fortaleció mediante la especialización de áreas operativas, la profesionalización de los elementos y la participación ciudadana. Señaló que la certificación no solo reconoce los procedimientos documentados, sino que confirma que éstos fueron sometidos a estrictas auditorías internacionales, donde se realizaron ajustes y mejoras hasta cumplir con los parámetros exigidos por CALEA.