Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025

El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, recibieron la "Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025", reconocimiento otorgado a Saltillo por sus políticas públicas y programas que protegen los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. El galardón fue entregado durante la transmisión en vivo del Teletón, conducida por Danielle Dithurbide, en cadena nacional.

El alcalde agradeció el reconocimiento otorgado por la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y la Fundación Teletón, destacando el programa “Ponte las Pilas”, que fortalece las habilidades de las personas con discapacidad para incorporarse al ámbito laboral. “Gracias por esta medalla. La recibimos a nombre de las y los saltillenses que hacen la diferencia. Este reconocimiento nos compromete a seguir impulsando acciones para que Saltillo sea un municipio incluyente para las personas con discapacidad”, expresó Díaz González. El alcalde resaltó que la medalla no solo reconoce al Gobierno Municipal, sino a la ciudadanía que se une a estas políticas públicas. Destacó además programas como “Aquí Vamos Gratis”, que ofrece transporte público accesible con unidades de cama baja, implementado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Por su parte, Luly López Naranjo indicó que con “Amor en Movimiento” se brinda atención médica gratuita, incluyendo entrega de aparatos auditivos y lentes, a colonias, barrios y ejidos de Saltillo. “Además de las Rutas con Amor, Brigadas de Salud, Visión con Amor, entrega de aparatos ortopédicos y auditivos, actividades culturales y deportivas en centros comunitarios, Casas de Adultos Mayores y Espacios DIF, buscamos asegurar que todas las personas, sin importar su origen, género, discapacidad o condición social, puedan ejercer plenamente sus derechos”, subrayó López Naranjo.