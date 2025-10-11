Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025

Saltillo
/ 11 octubre 2025
    Recibe Saltillo la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025
    El alcalde Javier Díaz González y Luly López Naranjo reciben la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025, en reconocimiento a las políticas inclusivas de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

La medalla reconoce las políticas públicas y programas del municipio que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Durante el evento, se entregó un donativo de 800 mil pesos al Teletón por parte de la ciudad

El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, recibieron la “Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”, reconocimiento otorgado a Saltillo por sus políticas públicas y programas que protegen los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

El galardón fue entregado durante la transmisión en vivo del Teletón, conducida por Danielle Dithurbide, en cadena nacional.

$!El programa “Ponte las Pilas” del DIF Saltillo fortalece las habilidades laborales de personas con discapacidad.
El programa “Ponte las Pilas” del DIF Saltillo fortalece las habilidades laborales de personas con discapacidad. FOTO: CORTESÍA

El alcalde agradeció el reconocimiento otorgado por la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y la Fundación Teletón, destacando el programa “Ponte las Pilas”, que fortalece las habilidades de las personas con discapacidad para incorporarse al ámbito laboral.

“Gracias por esta medalla. La recibimos a nombre de las y los saltillenses que hacen la diferencia. Este reconocimiento nos compromete a seguir impulsando acciones para que Saltillo sea un municipio incluyente para las personas con discapacidad”, expresó Díaz González.

El alcalde resaltó que la medalla no solo reconoce al Gobierno Municipal, sino a la ciudadanía que se une a estas políticas públicas. Destacó además programas como “Aquí Vamos Gratis”, que ofrece transporte público accesible con unidades de cama baja, implementado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!La presidenta honoraria Luly López Naranjo destacó los programas de salud, educación y actividades culturales en colonias y barrios de Saltillo.
La presidenta honoraria Luly López Naranjo destacó los programas de salud, educación y actividades culturales en colonias y barrios de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, Luly López Naranjo indicó que con “Amor en Movimiento” se brinda atención médica gratuita, incluyendo entrega de aparatos auditivos y lentes, a colonias, barrios y ejidos de Saltillo.

“Además de las Rutas con Amor, Brigadas de Salud, Visión con Amor, entrega de aparatos ortopédicos y auditivos, actividades culturales y deportivas en centros comunitarios, Casas de Adultos Mayores y Espacios DIF, buscamos asegurar que todas las personas, sin importar su origen, género, discapacidad o condición social, puedan ejercer plenamente sus derechos”, subrayó López Naranjo.

$!La madre del alcalde, Catalina González, y la tesorera municipal entregaron un donativo de 800 mil pesos al Teletón en el CRIT Saltillo.
La madre del alcalde, Catalina González, y la tesorera municipal entregaron un donativo de 800 mil pesos al Teletón en el CRIT Saltillo. FOTO: CORTESÍA

ENTREGAN DONATIVO AL TELETÓN

Durante el magno evento del Teletón, en el CRIT Saltillo, la madre del alcalde, Doctora Catalina González, y la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, entregaron un donativo de 800 mil pesos a la institución.

“Estamos aquí para entregar este donativo a nombre de todos los saltillenses como muestra de solidaridad y compromiso con esta institución. Gracias por transformar vidas”, expresó Catalina González.

El director general del CRIT Coahuila, Higinio Rodríguez Torres, agradeció la entrega y reiteró el respaldo del Estado y del Municipio a las niñas y niños atendidos en el CRIT.

“Nos une el amor a Saltillo, pero sobre todo el amor a las niñas y niños”, afirmó Rodríguez Torres.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

